Персик в салате – это не только лето и сочность, но и контраст, который особенно хорошо сочетается с беконом и сыром с голубой плесенью, рассказывает zoshyt.receptiv в инстаграме.

Как приготовить летний салат с персиком?

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– салатный микс;

– помидоры черри;

– бекон;

– персики;

– сыр с голубой плесенью;

заправка:

– 50 граммов американской горчицы;

– 50 граммов французской горчицы;

– 50 граммов жидкого меда;

– 100 миллилитров оливкового масла;

– 2 чайные ложки лимонного сока;

– соль по вкусу.

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Приготовление: