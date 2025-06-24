Улюблений салат літа: рецепт з курочкою, з яким не треба основних страв
- Салат з куркою – чудова ідея для літньої трапези.
- Для його приготування потрібні прості інгредієнти, але їх поєднання точно подарує відчуття свята.
Цей салат цілком може замінити звичну трапезу. Це куди швидше і не менш смачно, аніж витрачати години біля плити.
Улюблена курочка, кілька додаткових інгредієнтів, улюблений соус – і на вашому столі апетитний та ситний салат, який цілком може зійти за самостійну трапезу. 24 Канал пропонує приготувати його за рецептом BBC Food.
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Рецепт літнього салату з куркою
- Час: 2
- Порцій: 30 хвилин
Інгредієнти:
соус:
– 2 столові ложки майонезу;
– 2 столові ложки натурального йогурту;
– 1 подрібнений зубчик часнику;
– жменя нарізаної петрушки;
– 1 столова ложка лимонного соку;
курка:
– м'ясо 4 курячих стегон;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– сіль та перець до смаку;
додатки:
– 100 грамів горошку;
– 100 грамів стручкової квасолі;
– 1 тонко нарізані цибулини;
– жменя нарізаної м'яти;
– жменя нарізаного кропу;
– 30 грамів крес-салату;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– 1 столова ложка оливкової олії
– 1 столова ложка тертого пармезану.
Приготування:
Змішайте всі компоненти для соусу до однорідності.
Філе змастіть рослинною олією, приправте сіллю та меленим перцем. Обсмажте на добре розігрітій пательні до готовності з обох боків.
Горох та квасолю відваріть у киплячій воді протягом трьох хвилин, потім злийте рідину.
У великій салатниці поєднайте подрібнену зелень, нарізану цибулю, крес-салат, сік лимона та оливкову олію. Додайте до них теплу відціджену квасолю з горохом і обережно перемішайте.
Розкладіть овочеву суміш по тарілках, зверху викладіть шматочки курятини, притрусіть тертим пармезаном та полийте приготованим соусом.
Смачного!
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