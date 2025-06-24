Улюблений салат літа: рецепт з курочкою, з яким не треба основних страв

Цей салат цілком може замінити звичну трапезу. Це куди швидше і не менш смачно, аніж витрачати години біля плити.

Улюблена курочка, кілька додаткових інгредієнтів, улюблений соус – і на вашому столі апетитний та ситний салат, який цілком може зійти за самостійну трапезу. 24 Канал пропонує приготувати його за рецептом BBC Food. Цікаво Достатньо лише ложки цього інгредієнта: ваш омлет більше ніколи не буде сухим Рецепт літнього салату з куркою Час : 2

: 2 Порцій: 30 хвилин Інгредієнти:

соус:

– 2 столові ложки майонезу;

– 2 столові ложки натурального йогурту;

– 1 подрібнений зубчик часнику;

– жменя нарізаної петрушки;

– 1 столова ложка лимонного соку;

курка:

– м'ясо 4 курячих стегон;

– 1 столова ложка оливкової олії;

– сіль та перець до смаку;

додатки:

– 100 грамів горошку;

– 100 грамів стручкової квасолі;

– 1 тонко нарізані цибулини;

– жменя нарізаної м'яти;

– жменя нарізаного кропу;

– 30 грамів крес-салату;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– 1 столова ложка оливкової олії

– 1 столова ложка тертого пармезану. Приготування: Змішайте всі компоненти для соусу до однорідності. Філе змастіть рослинною олією, приправте сіллю та меленим перцем. Обсмажте на добре розігрітій пательні до готовності з обох боків. Горох та квасолю відваріть у киплячій воді протягом трьох хвилин, потім злийте рідину. У великій салатниці поєднайте подрібнену зелень, нарізану цибулю, крес-салат, сік лимона та оливкову олію. Додайте до них теплу відціджену квасолю з горохом і обережно перемішайте. Розкладіть овочеву суміш по тарілках, зверху викладіть шматочки курятини, притрусіть тертим пармезаном та полийте приготованим соусом. Смачного! Кращий за каву: ароматний мʼятний чай з шоколадом.