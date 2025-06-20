Цей напій стане для вас справжнім відкриттям. Вам точно захочеться готувати його якомога частіше. 24 Канал радить спробувати це поєднання мʼяти та шоколаду за рецептом порталу "На пенсії".

До теми Прохолода гарантована: готуємо "Мохіто" – легкий коктейль в спекотні дні, який можна і дітям

Рецепт мʼятного чаю з шоколадом

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 50 грамів темного шоколаду;

– 2 чайні ложки чорного чаю;

– 150 мілілітрів вершків;

– 2 чайні ложки цукру;

– мʼята до смаку.

Приготування:

У заварник покладіть м’яту разом зі стеблами та додайте цукор. Досипте чай, залийте приблизно 100 мілілітрів трохи охололого окропу й залиште настоюватися на 5 хвилин. Після цього долийте ще 100 мілілітрів гарячої води та дайте настоятися ще 5 хвилин. Шоколад поламайте на невеликі шматочки. У невеликій каструлі або сотейнику нагрійте вершки, висипте до них шматочки шоколаду й почніть розмішувати вінчиком. Продовжуйте нагрівати, поки шоколад повністю не розчиниться у вершках. Коли суміш стане однорідною, зніміть її з плити. Через дрібне сито процідіть м’ятний чай у шоколадну суміш, добре збийте віничком і розлийте напій по чашках.

Смачного!

Насправді це дуже просто: як відрізнити коньяк від підробки.