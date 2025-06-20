Этот напиток станет для вас настоящим открытием. Вам точно захочется готовить его как можно чаще. 24 Канал советует попробовать это сочетание мяты и шоколада по рецепту портала "На пенсии".

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Рецепт мятного чая с шоколадом

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 50 граммов темного шоколада;

– 2 чайные ложки черного чая;

– 150 миллилитров сливок;

– 2 чайные ложки сахара;

– мята по вкусу.

Приготовление:

В заварник положите мяту вместе со стеблями и добавьте сахар. Досыпьте чай, залейте примерно 100 миллилитров чуть остывшего кипятка и оставьте настаиваться на 5 минут. После этого долейте еще 100 миллилитров горячей воды и дайте настояться еще 5 минут. Шоколад поломайте на небольшие кусочки. В небольшой кастрюле или сотейнике нагрейте сливки, высыпьте к ним кусочки шоколада и начните размешивать венчиком. Продолжайте нагревать, пока шоколад полностью не растворится в сливках. Когда смесь станет однородной, снимите ее с плиты. Через мелкое сито процедите мятный чай в шоколадную смесь, хорошо взбейте венчиком и разлейте напиток по чашкам.

Приятного аппетита!

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