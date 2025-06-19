Выдержка, этикетка и цена – далеко не единственные показатели, на которые стоит обращать внимание при выборе коньяка. В чем еще разница между качественным напитком и фальсификатом – расскажет 24 Канал.

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Как отличить коньяк от подделки

В первую очередь обратите внимание, где хранится напиток. Коньяк не любит солнца, поэтому если лучи попадают на бутылку – лучше выбрать другой товар.

Обязательно возьмите бутылку и переверните. Натуральный коньяк, стекая, будет оставлять четкие следы. С донышка будут капать тяжелые капли.

Это же должно случиться, когда вы нальете напиток в бокал. На стекле должны оставаться "слезки" – спирт испаряется, а на стенках остаются эфирные масла.

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