Витримка, етикетка та ціна – далеко не єдині показники, на які варто звертати увагу при виборі коньяку. У чому ще різниця між якісним напоєм та фальсифікатом – розкаже 24 Канал.
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Як відрізнити коньяк від підробки
Найперше зверніть увагу, де зберігається напій. Коньяк не любить сонця, тому якщо промені потрапляють на пляшку – краще обрати інший товар.
Обовʼязково візьміть пляшку та переверніть. Натуральний коньяк, стікаючи, залишатиме чіткі сліди. З денця будуть крапати важкі краплі.
Це ж має трапитися, коли ви налиєте напій у бокал. На склі мають залишатися "слізки" – спирт випаровується, а на стінках залишаються ефірні олії.
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