Любимая курочка, несколько дополнительных ингредиентов, любимый соус – и на вашем столе аппетитный и сытный салат, который вполне может сойти за самостоятельную трапезу. 24 Канал предлагает приготовить его по рецепту BBC Food.
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Рецепт летнего салата с курицей
- Время: 2
- Порций: 30 минут
Ингредиенты:
соус:
– 2 столовые ложки майонеза;
– 2 столовые ложки натурального йогурта;
– 1 измельченный зубчик чеснока;
– горсть нарезанной петрушки;
– 1 столовая ложка лимонного сока;
курица:
– мясо 4 куриных бедер;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– соль и перец по вкусу;
дополнения:
– 100 граммов горошка;
– 100 граммов стручковой фасоли;
– 1 тонко нарезанные луковицы;
– горсть нарезанной мяты;
– горсть нарезанного укропа;
– 30 граммов кресс-салата;
– 1 столовая ложка лимонного сока;
– 1 столовая ложка оливкового масла
– 1 столовая ложка тертого пармезана.
Приготовление:
Смешайте все компоненты для соуса до однородности.
Филе смажьте растительным маслом, приправьте солью и молотым перцем. Обжарьте на хорошо разогретой сковороде до готовности с обеих сторон.
Горох и фасоль отварите в кипящей воде в течение трех минут, затем слейте жидкость.
В большой салатнице соедините измельченную зелень, нарезанный лук, кресс-салат, сок лимона и оливковое масло. Добавьте к ним теплую отцеженную фасоль с горохом и осторожно перемешайте.
Разложите овощную смесь по тарелкам, сверху выложите кусочки курятины, притрусите тертым пармезаном и полейте приготовленным соусом.
Приятного аппетита!
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