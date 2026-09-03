3 вересня, 10:55
Забудьте про майонезні салати: хрумка вітамінна бомба з трьох простих овочів за 5 хвилин
Після важких, калорійних страв організм буквально благає про перезавантаження та свіжі вітаміни. У такий момент на допомогу приходить легендарний салат "Щітка".
Хрумкий, соковитий і без жодної краплі майонезу – ідеальний салат на кожен день. А легка заправка на основі лимонного соку та олії миттєво об'єднує всі інгредієнти в гармонійну закуску.
Як приготувати салат "Щітка"?
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 300 грамів капусти;
– 1 сирий буряк;
– 1 морква;
– 1 свіжий огірок;
– пучок зелені;
– сіль та перець до смаку;
заправка:
– 3 столові ложки рослинної або оливкової олії;
– 1 – 2 столові ложки лимонного соку;
– пів чайної ложки цукру;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Білокачанну капусту нашаткуйте якомога тоншою соломкою, пересипте в миску, додайте дрібку солі та злегка розімніть руками, щоб вона пустила сік і стала ніжнішою, зберігши при цьому пружний хрускіт.
- Сирий буряк і соковиту моркву очистіть від шкірки та натріть тонкою соломкою на тертці для корейських салатів або великій звичайній тертці.
- Свіжий огірок наріжте акуратною тонкою соломкою, а вимиту свіжу зелень дрібно подрібніть ножем.
- Для заправки з'єднайте в невеликій піалі якісну рослинну чи оливкову олію, лимонний сік, цукор, сіль і мелений перець, після чого ретельно збийте суміш виделкою до стану емульсії.
- Перекладіть усі підготовлені овочі в глибокий салатник, щедро полийте лимонною заправкою та акуратно вимішайте до однорідного розподілу кольору й смаку.
- Подавайте салат до столу відразу після приготування, поки овочева соломка максимально дзвінка, хрумка та свіжа.