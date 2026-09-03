Хрустящий, сочный и без единой капли майонеза – идеальный салат на каждый день. А легкая заправка на основе лимонного сока и масла мгновенно объединяет все ингредиенты в гармоничную закуску.

Как приготовить салат "Щетка"?

Время: 10 минут

минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 300 граммов капусты;

– 1 сырая свекла;

– 1 морковь;

– 1 свежий огурец;

– пучок зелени;

– соль и перец по вкусу;

заправка:

– 3 столовые ложки растительного или оливкового масла;

– 1 – 2 столовые ложки лимонного сока;

– пол чайной ложки сахара;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление: