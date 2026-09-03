Хрумкий, соковитий і без жодної краплі майонезу – ідеальний салат на кожен день. А легка заправка на основі лимонного соку та олії миттєво об'єднує всі інгредієнти в гармонійну закуску.

Як приготувати салат "Щітка"?

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів капусти;

– 1 сирий буряк;

– 1 морква;

– 1 свіжий огірок;

– пучок зелені;

– сіль та перець до смаку;

заправка:

– 3 столові ложки рослинної або оливкової олії;

– 1 – 2 столові ложки лимонного соку;

– пів чайної ложки цукру;

– сіль та перець до смаку.

Приготування: