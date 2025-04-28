Король салатів: готуємо класичний "Цезар" – він підкорює усіх
Салат "Цезар" – одна з головних зірок італійської кухні. Він давно став улюбленцем по всьому світу, і вміти готувати його класичний варіант повинен кожен.
Не обовʼязково чекати свята, аби насолодитися улюбленим салатом "Цезар". Класичний варіант з куркою цілком можна відтворювати хоч кожного дня, розповідає 24 Канал з посиланням на Fajne gotowanie.
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Рецепт салату "Цезар" з куркою
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 великих курячі курячих філе;
– 1 велика головка салату Ромен (390 грамів);
– 10 штук помідорів черрі;
– 5 столових ложок тертого пармезану;
– 3 великих скибки хліба;
– 3 столові ложки майонезу;
– 1 столова ложка гірчиці;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– спеції: сіль, перець, прованські трави, подрібнений часник – до смаку.
Приготування:
- Куряче філе наріжте невеликими шматками, приправте сіллю та перцем, викладіть на гарячу сковороду-гриль.
- Обсмажуйте м’ясо з усіх боків до утворення апетитної скоринки, після чого залиште остигати.
- Коли м’ясо стане холодним, наріжте його крупнішими кубиками та перекладіть у глибоку миску.
- Салат ромен промийте, обсушіть і наріжте невеликими шматочками, додайте до курки.
- Хліб поріжте великими кубиками, підсмажте на сковороді з ложкою оливкової олії, додавши подрібнений зубчик часнику.
- Після підрум’янювання грінки остудіть і додайте до салату.
- Помийте помідори, розріжте їх навпіл і змішайте з іншими інгредієнтами.
- Змішайте майонез, гірчицю, подрібнений часник, сіль і перець в окремій посудині — цим соусом заправте салат.
- Зверху рясно посипте тертим сиром.
Смачного!
Він просто дивовижний: торт зі смаком морозива без випікання.