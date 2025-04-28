Салат "Цезар" – одна з головних зірок італійської кухні. Він давно став улюбленцем по всьому світу, і вміти готувати його класичний варіант повинен кожен.

Не обовʼязково чекати свята, аби насолодитися улюбленим салатом "Цезар". Класичний варіант з куркою цілком можна відтворювати хоч кожного дня, розповідає 24 Канал з посиланням на Fajne gotowanie. До теми Несподіваний улюбленець господинь: салат з буряка на кожен день – склад може здивувати Рецепт салату "Цезар" з куркою Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 2 великих курячі курячих філе;

– 1 велика головка салату Ромен (390 грамів);

– 10 штук помідорів черрі;

– 5 столових ложок тертого пармезану;

– 3 великих скибки хліба;

– 3 столові ложки майонезу;

– 1 столова ложка гірчиці;

– 1 столова ложка оливкової олії;

– спеції: сіль, перець, прованські трави, подрібнений часник – до смаку. Приготування: Куряче філе наріжте невеликими шматками, приправте сіллю та перцем, викладіть на гарячу сковороду-гриль. Обсмажуйте м’ясо з усіх боків до утворення апетитної скоринки, після чого залиште остигати. Коли м’ясо стане холодним, наріжте його крупнішими кубиками та перекладіть у глибоку миску. Салат ромен промийте, обсушіть і наріжте невеликими шматочками, додайте до курки. Хліб поріжте великими кубиками, підсмажте на сковороді з ложкою оливкової олії, додавши подрібнений зубчик часнику. Після підрум’янювання грінки остудіть і додайте до салату. Помийте помідори, розріжте їх навпіл і змішайте з іншими інгредієнтами. Змішайте майонез, гірчицю, подрібнений часник, сіль і перець в окремій посудині — цим соусом заправте салат. Зверху рясно посипте тертим сиром. Смачного! Він просто дивовижний: торт зі смаком морозива без випікання.