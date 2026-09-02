2 вересня, 10:45
Чому у вересні всі труть яблуко до капусти: проста хитрість, яка змінює смак звичного салату
Звичайний салат із білокачанної капусти часто здається занадто прісним або повсякденним. Проте одна проста сезонна деталь здатна повністю перезавантажити його смак.
Уся магія салату "Вересневий" полягає в додаванні соковитого кисло-солодкого яблука. Воно моментально підкреслює свіжість огірка, дає природну приємну кислинку та перетворює бюджетні овочі на ресторанну, хрумку й ніжну закуску, яку захочеться робити щовечора.
Як приготувати салат "Вересневий"?
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 300 – 400 грамів капусти;
– 2 свіжі огірки;
– 1 кисло-солодке яблуко;
– пучок свіжої зелені;
– 2 столові ложки майонезу, грецького йогурту або сметани;
– сіль та перець до смаку.
Заряд смак та вітамінів / Фото Pixabay
Приготування:
- Капусту нашаткуйте максимально тонкою соломкою, злегка посоліть і делікатно розімніть руками, щоб вона стала податливою та пустила перший сік, але обов'язково зберегла пружність і дзвінкий хрускіт.
- Огірки наріжте тонкими півкільцями або брусочками, свіжу зелень дрібно порубайте ножем і відправте все до капусти в салатник.
- Яблуко розріжте, видаліть насіннєву камеру та натріть на великій тертці в останню чергу перед самою заправкою, щоб м'якоть не окислилася й не змінила колір.
- Заправте салат майонезом або густим білим йогуртом, додайте щіпку свіжозмеленого чорного перцю і швидко вимішайте всі інгредієнти до однорідності.
- Подавайте салат до столу відразу після змішування, поки яблучний і огірковий сік створюють ідеальну свіжу текстуру.