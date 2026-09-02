Вся прелесть салата "Сентябрьский" заключается в добавлении сочного кисло-сладкого яблока. Оно мгновенно подчеркивает свежесть огурца, придает естественную приятную кислинку и превращает недорогие овощи в ресторанную, хрустящую и нежную закуску, которую захочется готовить каждый вечер.
Как приготовить салат "Сентябрьский"?
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 300 – 400 граммов капусты;
– 2 свежих огурца;
– 1 кисло-сладкое яблоко;
– пучок свежей зелени;
– 2 столовые ложки майонеза, греческого йогурта или сметаны;
– соль и перец по вкусу.
Заряд вкуса и витаминов / Фото PixabayВ нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
Приготовление:
- Нашинкуйте капусту максимально тонкой соломкой, слегка посолите и аккуратно размягчите руками, чтобы она стала податливой и пустила первый сок, но обязательно сохранила упругость и звонкий хруст.
- Огурцы нарежьте тонкими полукольцами или брусочками, свежую зелень мелко порубите ножом и отправьте все к капусте в салатник.
- Яблоко разрежьте, удалите семенную камеру и натрите на большой терке в последнюю очередь перед самой заправкой, чтобы мякоть не окислилась и не изменила цвет.
- Заправьте салат майонезом или густым белым йогуртом, добавьте щепотку свежемолотого черного перца и быстро перемешайте все ингредиенты до однородности.
- Подавайте салат к столу сразу после смешивания, пока яблочный и огуречный сок создают идеальную свежую текстуру.