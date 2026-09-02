Вся прелесть салата "Сентябрьский" заключается в добавлении сочного кисло-сладкого яблока. Оно мгновенно подчеркивает свежесть огурца, придает естественную приятную кислинку и превращает недорогие овощи в ресторанную, хрустящую и нежную закуску, которую захочется готовить каждый вечер.

Как приготовить салат "Сентябрьский"?

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 300 – 400 граммов капусты;

– 2 свежих огурца;

– 1 кисло-сладкое яблоко;

– пучок свежей зелени;

– 2 столовые ложки майонеза, греческого йогурта или сметаны;

– соль и перец по вкусу.

Заряд вкуса и витаминов / Фото Pixabay

Приготовление: