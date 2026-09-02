Уся магія салату "Вересневий" полягає в додаванні соковитого кисло-солодкого яблука. Воно моментально підкреслює свіжість огірка, дає природну приємну кислинку та перетворює бюджетні овочі на ресторанну, хрумку й ніжну закуску, яку захочеться робити щовечора.

Як приготувати салат "Вересневий"?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 – 400 грамів капусти;

– 2 свіжі огірки;

– 1 кисло-солодке яблуко;

– пучок свіжої зелені;

– 2 столові ложки майонезу, грецького йогурту або сметани;

– сіль та перець до смаку.

Заряд смак та вітамінів / Фото Pixabay

Приготування: