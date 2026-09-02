Уся магія салату "Вересневий" полягає в додаванні соковитого кисло-солодкого яблука. Воно моментально підкреслює свіжість огірка, дає природну приємну кислинку та перетворює бюджетні овочі на ресторанну, хрумку й ніжну закуску, яку захочеться робити щовечора.
Як приготувати салат "Вересневий"?
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 300 – 400 грамів капусти;
– 2 свіжі огірки;
– 1 кисло-солодке яблуко;
– пучок свіжої зелені;
– 2 столові ложки майонезу, грецького йогурту або сметани;
– сіль та перець до смаку.
Заряд смак та вітамінів / Фото PixabayЯкщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Приготування:
- Капусту нашаткуйте максимально тонкою соломкою, злегка посоліть і делікатно розімніть руками, щоб вона стала податливою та пустила перший сік, але обов'язково зберегла пружність і дзвінкий хрускіт.
- Огірки наріжте тонкими півкільцями або брусочками, свіжу зелень дрібно порубайте ножем і відправте все до капусти в салатник.
- Яблуко розріжте, видаліть насіннєву камеру та натріть на великій тертці в останню чергу перед самою заправкою, щоб м'якоть не окислилася й не змінила колір.
- Заправте салат майонезом або густим білим йогуртом, додайте щіпку свіжозмеленого чорного перцю і швидко вимішайте всі інгредієнти до однорідності.
- Подавайте салат до столу відразу після змішування, поки яблучний і огірковий сік створюють ідеальну свіжу текстуру.