14 вересня, 20:30
"Усе по 10" – ідеальна формула на зиму: соковита овочева закуска з баклажанами без метушні
Взимку банка салату може стати справжнім рятівником. Особливо, коли вона не поступається за поживністю жодному гарніру!
Банка овочів на зиму може виручити саме тоді, коли хочеться швидкого гарніру без зайвого клопоту. Саме тому рецепт салату "Все по 10" варто взяти на замітку – він простий, ситний і не вимагає складних інгредієнтів.
Як закрити салат "Все по 10"?
- Час: 45 – 55 хвилин
- Порцій: залежно від розміру банок
Інгредієнти:
– 10 баклажанів;
– 10 помідорів;
– 10 солодких перців;
– 10 цибулин;
– 10 морквин;
– 10 зубчиків часнику;
– 10 столових ложок цукру;
– 10 столових ложок оцту;
– 10 столових ложок рослинної олії;
– 2 столові ложки солі;
– чорний перець.
Приготування:
- Помийте баклажани, зріжте хвостики та наріжте великими кубиками. Якщо вони гірчать, посипте сіллю, залиште на 20 хвилин, а потім промийте.
- Наріжте помідори, перець очистіть від насіння та поріжте соломкою. Цибулю наріжте півкільцями, моркву натріть на великій тертці, а часник подрібніть.
- У велику каструлю налийте олію, додайте всі овочі, всипте сіль і цукор та перемішайте.
- Поставте каструлю на середній вогонь. Коли овочі пустять сік і закиплять, зменште вогонь та тушкуйте 30 – 40 хвилин, час від часу обережно перемішуючи.
- Наприкінці додайте оцет і часник, перемішайте та готуйте ще близько 5 хвилин.
- Готовий салат розкладіть гарячим у стерилізовані банки, закрийте кришками, переверніть, накрийте ковдрою і залиште до повного охолодження.