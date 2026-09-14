"Усе по 10" – ідеальна формула на зиму: соковита овочева закуска з баклажанами без метушні

Взимку банка салату може стати справжнім рятівником. Особливо, коли вона не поступається за поживністю жодному гарніру!

Банка овочів на зиму може виручити саме тоді, коли хочеться швидкого гарніру без зайвого клопоту. Саме тому рецепт салату "Все по 10" варто взяти на замітку – він простий, ситний і не вимагає складних інгредієнтів.

Як закрити салат "Все по 10"?

Час: 45 – 55 хвилин

45 – 55 хвилин Порцій: залежно від розміру банок

Інгредієнти:

– 10 баклажанів;

– 10 помідорів;

– 10 солодких перців;

– 10 цибулин;

– 10 морквин;

– 10 зубчиків часнику;

– 10 столових ложок цукру;

– 10 столових ложок оцту;

– 10 столових ложок рослинної олії;

– 2 столові ложки солі;

– чорний перець.

Приготування: