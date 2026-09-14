Банка овочів на зиму може виручити саме тоді, коли хочеться швидкого гарніру без зайвого клопоту. Саме тому рецепт салату "Все по 10" варто взяти на замітку – він простий, ситний і не вимагає складних інгредієнтів.

Як закрити салат "Все по 10"?

Час: 45 – 55 хвилин

45 – 55 хвилин Порцій: залежно від розміру банок

Інгредієнти:

– 10 баклажанів;

– 10 помідорів;

– 10 солодких перців;

– 10 цибулин;

– 10 морквин;

– 10 зубчиків часнику;

– 10 столових ложок цукру;

– 10 столових ложок оцту;

– 10 столових ложок рослинної олії;

– 2 столові ложки солі;

– чорний перець.

Приготування: