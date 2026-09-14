Банка овочів на зиму може виручити саме тоді, коли хочеться швидкого гарніру без зайвого клопоту. Саме тому рецепт салату "Все по 10" варто взяти на замітку – він простий, ситний і не вимагає складних інгредієнтів.
Як закрити салат "Все по 10"?
- Час: 45 – 55 хвилин
- Порцій: залежно від розміру банок
Інгредієнти:
– 10 баклажанів;
– 10 помідорів;
– 10 солодких перців;
– 10 цибулин;
– 10 морквин;
– 10 зубчиків часнику;
– 10 столових ложок цукру;
– 10 столових ложок оцту;
– 10 столових ложок рослинної олії;
– 2 столові ложки солі;
– чорний перець.
Приготування:
- Помийте баклажани, зріжте хвостики та наріжте великими кубиками. Якщо вони гірчать, посипте сіллю, залиште на 20 хвилин, а потім промийте.
- Наріжте помідори, перець очистіть від насіння та поріжте соломкою. Цибулю наріжте півкільцями, моркву натріть на великій тертці, а часник подрібніть.
- У велику каструлю налийте олію, додайте всі овочі, всипте сіль і цукор та перемішайте.
- Поставте каструлю на середній вогонь. Коли овочі пустять сік і закиплять, зменште вогонь та тушкуйте 30 – 40 хвилин, час від часу обережно перемішуючи.
- Наприкінці додайте оцет і часник, перемішайте та готуйте ще близько 5 хвилин.
- Готовий салат розкладіть гарячим у стерилізовані банки, закрийте кришками, переверніть, накрийте ковдрою і залиште до повного охолодження.