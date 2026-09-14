Заготовки из овощей на зиму могут пригодиться именно тогда, когда хочется быстро приготовить гарнир без лишних хлопот. Именно поэтому рецепт салата "Все по 10" стоит взять на заметку – он прост, сытен и не требует сложных ингредиентов.

Как заготовить салат "Все по 10"?

Время: 45–55 минут

45–55 минут Порций: в зависимости от размера банок

Ингредиенты:

– 10 баклажанов;

– 10 помидоров;

– 10 сладких перцев;

– 10 луковиц;

– 10 морковок;

– 10 зубчиков чеснока;

– 10 столовых ложек сахара;

– 10 столовых ложек уксуса;

– 10 столовых ложек растительного масла;

– 2 столовые ложки соли;

– черный перец.

Приготовление: