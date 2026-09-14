Заготовки из овощей на зиму могут пригодиться именно тогда, когда хочется быстро приготовить гарнир без лишних хлопот. Именно поэтому рецепт салата "Все по 10" стоит взять на заметку – он прост, сытен и не требует сложных ингредиентов.
Как заготовить салат "Все по 10"?
- Время: 45–55 минут
- Порций: в зависимости от размера банок
Ингредиенты:
– 10 баклажанов;
– 10 помидоров;
– 10 сладких перцев;
– 10 луковиц;
– 10 морковок;
– 10 зубчиков чеснока;
– 10 столовых ложек сахара;
– 10 столовых ложек уксуса;
– 10 столовых ложек растительного масла;
– 2 столовые ложки соли;
– черный перец.
Приготовление:
- Помойте баклажаны, срежьте хвостики и нарежьте большими кубиками. Если они горькие, посыпьте солью, оставьте на 20 минут, а затем промойте.
- Нарежьте помидоры, перец очистите от семян и порежьте соломкой. Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на большой терке, а чеснок измельчите.
- В большую кастрюлю налейте растительное масло, добавьте все овощи, всыпьте соль и сахар и перемешайте.
- Поставьте кастрюлю на средний огонь. Когда овощи пустят сок и закипят, убавьте огонь и тушите 30 – 40 минут, время от времени осторожно перемешивая.
- В конце добавьте уксус и чеснок, перемешайте и готовьте еще около 5 минут.
- Готовый салат разложите горячим по стерилизованным банкам, закройте крышками, переверните, накройте одеялом и оставьте до полного остывания.