Заготовки из овощей на зиму могут пригодиться именно тогда, когда хочется быстро приготовить гарнир без лишних хлопот. Именно поэтому рецепт салата "Все по 10" стоит взять на заметку – он прост, сытен и не требует сложных ингредиентов.

Как заготовить салат "Все по 10"?

  • Время: 45–55 минут
  • Порций: в зависимости от размера банок

Ингредиенты:
– 10 баклажанов;
– 10 помидоров;
– 10 сладких перцев;
– 10 луковиц;
– 10 морковок;
– 10 зубчиков чеснока;
– 10 столовых ложек сахара;
– 10 столовых ложек уксуса;
– 10 столовых ложек растительного масла;
– 2 столовые ложки соли;
– черный перец.

Приготовление:

  1. Помойте баклажаны, срежьте хвостики и нарежьте большими кубиками. Если они горькие, посыпьте солью, оставьте на 20 минут, а затем промойте.
  2. Нарежьте помидоры, перец очистите от семян и порежьте соломкой. Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на большой терке, а чеснок измельчите.
  3. В большую кастрюлю налейте растительное масло, добавьте все овощи, всыпьте соль и сахар и перемешайте.
  4. Поставьте кастрюлю на средний огонь. Когда овощи пустят сок и закипят, убавьте огонь и тушите 30 – 40 минут, время от времени осторожно перемешивая.
  5. В конце добавьте уксус и чеснок, перемешайте и готовьте еще около 5 минут.
  6. Готовый салат разложите горячим по стерилизованным банкам, закройте крышками, переверните, накройте одеялом и оставьте до полного остывания.