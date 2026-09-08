Сардельки-спіралі на мангалі: простий спосіб зробити звичну закуску ефектнішою

Сарделька на шампурі може виглядати зовсім по-новому, якщо перетворити її на спіраль і запекти на невеликому жарі.

Сардельки тут працюють не лише як начинка, а як основа для ефектної подачі на мангалі. Рецепт простий: сардельку надрізають спіраллю, трохи розтягують, а між витками вкладають тісто, розповів в інстаграмі kubfood. Як приготувати сардельки-спіралі? Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– сардельки;

– тісто для сосисок у тісті;

– яєчний жовток;

– кетчуп;

– гірчиця;

– твердий сир. Швидка страва для природи: дивіться відео Приготування: Нанизайте сардельку на шампур і ножем зробіть спіральний надріз. Потім трохи розтягніть її. Скрутіть тісто тонкою смужкою та прокладіть його між витками сардельки. Зверху змастіть тісто яєчним жовтком. Готуйте на невеликому жарі, постійно прокручуючи шампур, щоб тісто рівномірно пропеклося й не підгоріло. Подавайте з кетчупом, гірчицею та натертим твердим сиром зверху.