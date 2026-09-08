8 вересня, 23:33
Сардельки-спіралі на мангалі: простий спосіб зробити звичну закуску ефектнішою
Сарделька на шампурі може виглядати зовсім по-новому, якщо перетворити її на спіраль і запекти на невеликому жарі.
Сардельки тут працюють не лише як начинка, а як основа для ефектної подачі на мангалі. Рецепт простий: сардельку надрізають спіраллю, трохи розтягують, а між витками вкладають тісто, розповів в інстаграмі kubfood.
Як приготувати сардельки-спіралі?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– сардельки;
– тісто для сосисок у тісті;
– яєчний жовток;
– кетчуп;
– гірчиця;
– твердий сир.
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Приготування:
- Нанизайте сардельку на шампур і ножем зробіть спіральний надріз. Потім трохи розтягніть її.
- Скрутіть тісто тонкою смужкою та прокладіть його між витками сардельки.
- Зверху змастіть тісто яєчним жовтком.
- Готуйте на невеликому жарі, постійно прокручуючи шампур, щоб тісто рівномірно пропеклося й не підгоріло.
- Подавайте з кетчупом, гірчицею та натертим твердим сиром зверху.