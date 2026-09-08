Сардельки тут працюють не лише як начинка, а як основа для ефектної подачі на мангалі. Рецепт простий: сардельку надрізають спіраллю, трохи розтягують, а між витками вкладають тісто, розповів в інстаграмі kubfood.

Як приготувати сардельки-спіралі?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– сардельки;

– тісто для сосисок у тісті;

– яєчний жовток;

– кетчуп;

– гірчиця;

– твердий сир.

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Приготування: