Сардельки здесь служат не только начинкой, но и основой для эффектной подачи на мангале. Рецепт прост: сардельку надрезают спиралью, немного растягивают, а между витками кладут тесто, рассказал в инстаграме kubfood.

Как приготовить сардельки-спирали?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– сардельки;

– тесто для сосисок в тесте;

– яичный желток;

– кетчуп;

– горчица;

– твердый сыр.

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Приготовление: