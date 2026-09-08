Сардельки здесь служат не только начинкой, но и основой для эффектной подачи на мангале. Рецепт прост: сардельку надрезают спиралью, немного растягивают, а между витками кладут тесто, рассказал в инстаграме kubfood.
Как приготовить сардельки-спирали?
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– сардельки;
– тесто для сосисок в тесте;
– яичный желток;
– кетчуп;
– горчица;
– твердый сыр.
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- Нанизайте сардельку на шампур и ножом сделайте спиральный надрез. Затем немного растяните ее.
- Скрутите тесто в тонкую полоску и проложите его между витками сардельки.
- Сверху смажьте тесто яичным желтком.
- Готовьте на небольшом огне, постоянно поворачивая шампур, чтобы тесто равномерно пропеклось и не подгорело.
- Подавайте с кетчупом, горчицей и натертым твердым сыром сверху.