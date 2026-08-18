Картопля буде ідеально хрусткою: що зробити перед запіканням
Секрет хрусткої запеченої картоплі починається ще до духовки — і він напрочуд простий.
Перед запіканням нарізану картоплю варто ненадовго замочити в холодній воді. Саме цей крок допомагає змити зайвий крохмаль, через який шматочки часто готуються у власній волозі й виходять м’якшими, ніж треба.
Що саме робити перед запіканням?
Спершу картоплю треба добре помити й почистити. Потім наріжте її на однакові шматочки, щоб вони пропеклися рівномірно.
Після цього складіть картоплю в миску й залийте холодною водою так, щоб вона була повністю покрита. Гарячу воду використовувати не варто: вона може розм’якшити поверхню овоча.
Залиште картоплю у воді приблизно на 30 хвилин. За цей час із поверхні вимивається надлишок крохмалю, а шматочки краще підрум’янюються в духовці.
Ідеальний результат / Фото "Смачні рецепти"
Як отримати рум’яну скоринку?
Після замочування воду потрібно злити. Вона може стати трохи каламутною – це означає, що крохмаль справді пішов.
Далі картоплю слід добре обсушити паперовим рушником. Чим менше вологи залишиться на поверхні, тим легше вона зарум’яниться, а не розм’якне під час випікання.
Потім додайте оливкову олію та улюблені спеції, викладіть шматочки на деко з пергаментом і залиште між ними невеликий простір. Запікайте при 200 градусах приблизно 40 – 50 хвилин.
Важливо! Під час запікання картоплю бажано перевернути посередині процесу, щоб вона рівномірно підрум’янилася з усіх боків.