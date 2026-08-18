Перед запіканням нарізану картоплю варто ненадовго замочити в холодній воді. Саме цей крок допомагає змити зайвий крохмаль, через який шматочки часто готуються у власній волозі й виходять м’якшими, ніж треба.

Що саме робити перед запіканням?

Спершу картоплю треба добре помити й почистити. Потім наріжте її на однакові шматочки, щоб вони пропеклися рівномірно.

Після цього складіть картоплю в миску й залийте холодною водою так, щоб вона була повністю покрита. Гарячу воду використовувати не варто: вона може розм’якшити поверхню овоча.

Залиште картоплю у воді приблизно на 30 хвилин. За цей час із поверхні вимивається надлишок крохмалю, а шматочки краще підрум’янюються в духовці.

Ідеальний результат / Фото "Смачні рецепти"

Як отримати рум’яну скоринку?

Після замочування воду потрібно злити. Вона може стати трохи каламутною – це означає, що крохмаль справді пішов.

Далі картоплю слід добре обсушити паперовим рушником. Чим менше вологи залишиться на поверхні, тим легше вона зарум’яниться, а не розм’якне під час випікання.

Потім додайте оливкову олію та улюблені спеції, викладіть шматочки на деко з пергаментом і залиште між ними невеликий простір. Запікайте при 200 градусах приблизно 40 – 50 хвилин.

Важливо! Під час запікання картоплю бажано перевернути посередині процесу, щоб вона рівномірно підрум’янилася з усіх боків.