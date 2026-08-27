Не кріп і не часник: секретний овоч, який перетворює звичайний маринад для помідорів на шедевр
Традиційний набір прянощів для маринування помідорів зазвичай обмежується парасольками кропу, часником, листям хрону та чорним перцем горошком. Проте існує простий кулінарний прийом, здатний кардинально змінити смаковий профіль заготівлі: головним ароматизатором виступає соковитий солодкий болгарський перець.
Лише кілька великих скибок цього овочу надають розсолу виразного свіжого аромату та приємної природної солодкості. Під дією гарячого заливання перець щедро віддає ефірні олії та цукри в рідину, завдяки чому маринад виходить настільки збалансованим і смачним, що його часто випивають раніше, ніж з'їдають самі томати.
У чому полягає секрет смаку
Болгарський перець не вимагає попередньої термічної обробки чи подрібнення в пюре. Його достатньо очистити від насіння, нарізати великими поздовжніми смужками та рівномірно розподілити в порожнечах між помідорами. Він не повинен витісняти основний продукт – достатньо буквально 3 – 4 скибочок на банку, щоб наситити весь об'єм ароматом. Б
Як приготувати маринад
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 3 літри води;
– 120 грамів камʼяної солі;
– 120 грамів цукру;
– 120 мілілітрів оцту;
– свіжа зелень петрушки;
– духмяний та чорний перець горошком до смаку.
Приготування:
- Для консервації обирають щільні, пружні томати середнього розміру без пошкоджень — найкраще підходять сорти типу "сливка", які рівномірно прогріваються й не тріскаються.
- Особливо естетично в банці виглядає контрастне поєднання: насичено-червоні помідори та скибки яскраво-жовтого або помаранчевого перцю.
- Під час приготування сіль і цукор повністю розчиняють у киплячій воді, наприкінці вливають оцет і киплячим розчином заливають банки з томатами, перцем і зеленню.
- Наповнені ємності стерилізують у каструлі з водою 5 – 8 хвилин від моменту закипання й одразу герметично закатують.
- Важливо враховувати, що солодкий перець має низьку природну кислотність і дещо знижує загальну концентрацію кислоти в консервації.
- Якщо закрутки планується зберігати за звичайної кімнатної температури в квартирі, фахівці з безпеки харчових продуктів радять суворо дотримуватися пропорцій оцту й не зменшувати його кількість, а для додаткової надійності можна додати в кожну літрову банку половину чайної ложки лимонної кислоти або пару столових ложок лимонного соку.