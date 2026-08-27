Не кріп і не часник: секретний овоч, який перетворює звичайний маринад для помідорів на шедевр

Традиційний набір прянощів для маринування помідорів зазвичай обмежується парасольками кропу, часником, листям хрону та чорним перцем горошком. Проте існує простий кулінарний прийом, здатний кардинально змінити смаковий профіль заготівлі: головним ароматизатором виступає соковитий солодкий болгарський перець.

Лише кілька великих скибок цього овочу надають розсолу виразного свіжого аромату та приємної природної солодкості. Під дією гарячого заливання перець щедро віддає ефірні олії та цукри в рідину, завдяки чому маринад виходить настільки збалансованим і смачним, що його часто випивають раніше, ніж з'їдають самі томати.

У чому полягає секрет смаку

Болгарський перець не вимагає попередньої термічної обробки чи подрібнення в пюре. Його достатньо очистити від насіння, нарізати великими поздовжніми смужками та рівномірно розподілити в порожнечах між помідорами. Він не повинен витісняти основний продукт – достатньо буквально 3 – 4 скибочок на банку, щоб наситити весь об'єм ароматом. Б

Як приготувати маринад

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 3 літри води;

– 120 грамів камʼяної солі;

– 120 грамів цукру;

– 120 мілілітрів оцту;

– свіжа зелень петрушки;

– духмяний та чорний перець горошком до смаку.

Приготування: