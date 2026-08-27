Лише кілька великих скибок цього овочу надають розсолу виразного свіжого аромату та приємної природної солодкості. Під дією гарячого заливання перець щедро віддає ефірні олії та цукри в рідину, завдяки чому маринад виходить настільки збалансованим і смачним, що його часто випивають раніше, ніж з'їдають самі томати.

У чому полягає секрет смаку

Болгарський перець не вимагає попередньої термічної обробки чи подрібнення в пюре. Його достатньо очистити від насіння, нарізати великими поздовжніми смужками та рівномірно розподілити в порожнечах між помідорами. Він не повинен витісняти основний продукт – достатньо буквально 3 – 4 скибочок на банку, щоб наситити весь об'єм ароматом. Б

Як приготувати маринад

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 3 літри води;

– 120 грамів камʼяної солі;

– 120 грамів цукру;

– 120 мілілітрів оцту;

– свіжа зелень петрушки;

– духмяний та чорний перець горошком до смаку.

Приготування: