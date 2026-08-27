Лише кілька великих скибок цього овочу надають розсолу виразного свіжого аромату та приємної природної солодкості. Під дією гарячого заливання перець щедро віддає ефірні олії та цукри в рідину, завдяки чому маринад виходить настільки збалансованим і смачним, що його часто випивають раніше, ніж з'їдають самі томати.
У чому полягає секрет смаку
Болгарський перець не вимагає попередньої термічної обробки чи подрібнення в пюре. Його достатньо очистити від насіння, нарізати великими поздовжніми смужками та рівномірно розподілити в порожнечах між помідорами. Він не повинен витісняти основний продукт – достатньо буквально 3 – 4 скибочок на банку, щоб наситити весь об'єм ароматом. Б
Як приготувати маринад
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 3 літри води;
– 120 грамів камʼяної солі;
– 120 грамів цукру;
– 120 мілілітрів оцту;
– свіжа зелень петрушки;
– духмяний та чорний перець горошком до смаку.
Приготування:Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
- Для консервації обирають щільні, пружні томати середнього розміру без пошкоджень — найкраще підходять сорти типу "сливка", які рівномірно прогріваються й не тріскаються.
- Особливо естетично в банці виглядає контрастне поєднання: насичено-червоні помідори та скибки яскраво-жовтого або помаранчевого перцю.
- Під час приготування сіль і цукор повністю розчиняють у киплячій воді, наприкінці вливають оцет і киплячим розчином заливають банки з томатами, перцем і зеленню.
- Наповнені ємності стерилізують у каструлі з водою 5 – 8 хвилин від моменту закипання й одразу герметично закатують.
- Важливо враховувати, що солодкий перець має низьку природну кислотність і дещо знижує загальну концентрацію кислоти в консервації.
- Якщо закрутки планується зберігати за звичайної кімнатної температури в квартирі, фахівці з безпеки харчових продуктів радять суворо дотримуватися пропорцій оцту й не зменшувати його кількість, а для додаткової надійності можна додати в кожну літрову банку половину чайної ложки лимонної кислоти або пару столових ложок лимонного соку.