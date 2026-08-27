Лише кілька великих скибок цього овочу надають розсолу виразного свіжого аромату та приємної природної солодкості. Під дією гарячого заливання перець щедро віддає ефірні олії та цукри в рідину, завдяки чому маринад виходить настільки збалансованим і смачним, що його часто випивають раніше, ніж з'їдають самі томати.

У чому полягає секрет смаку

Болгарський перець не вимагає попередньої термічної обробки чи подрібнення в пюре. Його достатньо очистити від насіння, нарізати великими поздовжніми смужками та рівномірно розподілити в порожнечах між помідорами. Він не повинен витісняти основний продукт – достатньо буквально 3 – 4 скибочок на банку, щоб наситити весь об'єм ароматом. Б

Як приготувати маринад

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 1

Інгредієнти:
– 3 літри води;
– 120 грамів камʼяної солі;
– 120 грамів цукру;
– 120 мілілітрів оцту;
– свіжа зелень петрушки;
– духмяний та чорний перець горошком до смаку.

Приготування:

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  1. Для консервації обирають щільні, пружні томати середнього розміру без пошкоджень — найкраще підходять сорти типу "сливка", які рівномірно прогріваються й не тріскаються.
  2. Особливо естетично в банці виглядає контрастне поєднання: насичено-червоні помідори та скибки яскраво-жовтого або помаранчевого перцю.
  3. Під час приготування сіль і цукор повністю розчиняють у киплячій воді, наприкінці вливають оцет і киплячим розчином заливають банки з томатами, перцем і зеленню.
  4. Наповнені ємності стерилізують у каструлі з водою 5 – 8 хвилин від моменту закипання й одразу герметично закатують.
  5. Важливо враховувати, що солодкий перець має низьку природну кислотність і дещо знижує загальну концентрацію кислоти в консервації.
  6. Якщо закрутки планується зберігати за звичайної кімнатної температури в квартирі, фахівці з безпеки харчових продуктів радять суворо дотримуватися пропорцій оцту й не зменшувати його кількість, а для додаткової надійності можна додати в кожну літрову банку половину чайної ложки лимонної кислоти або пару столових ложок лимонного соку.