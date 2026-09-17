Яблучна шарлотка більше не повернеться на ваш стіл: як приготувати фантастичний пиріг з персиком
Класична яблучна шарлотка – беззаперечна королева осіннього чаювання, але варто замінити звичні яблука на медові, стиглі персики, і простий повсякденний пиріг миттєво перетворюється на вишуканий ресторанний десерт.
Соковита м'якоть персика віддає бісквіту свій аромат, а зверху під час випікання утворюється та сама тонка хрустка скоринка, схожа на меренгу, заради якої всі полюють за кутовими шматочками. Головне – знати кілька базових секретів роботи з ніжним яєчним бісквітом, аби пиріг вийшов високим, пухким і не осів після охолодження.
Як приготувати шарлотку з персиками?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 4 – 5 стиглих персиків;
– 4 яйця кімнатної температури;
– 1 склянка цукру;
– 1 склянка борошна;
– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю;
– 1 пакетик ванільного цукру;
– вершкове масло для змащування форми;
– дрібка солі;
– цукрова пудра для подачі.
Приготування:
- Персики промийте, обсушіть паперовим рушником, розділіть навпіл і видаліть кісточки.
- Наріжте м’якоть охайними скибочками середньої товщини та злегка обсипте кукурудзяним крохмалем – він стримає виділення надлишку соку і не дасть бісквіту стати занадто мокрим усередині.
- У глибоку суху миску вбийте яйця кімнатної температури, киньте дрібку солі, звичайний та ванільний цукор.
- Збивайте міксером на максимальних обертах не менше 7 – 10 хвилин, поки маса не перетвориться на білу, щільну та дуже пишну піну, яка тримає форму і залишає помітний слід від вінчиків.
- Борошно двічі просійте через сито, щоб наситити його киснем.
- Вводьте його до збитих яєць невеликими частинами, у два-три прийоми, акуратно вимішуючи силіконовою лопаткою знизу вгору по колу.
- Міксер на цьому етапі використовувати не можна, аби не порушити тендітну структуру повітряних бульбашок.
- Форму для випікання змастіть шматочком вершкового масла та злегка припиліть борошном або застеліть якісним пергаментом.
- Вилийте половину повітряного тіста, розкладіть шар підготовлених персиків, залийте другою половиною тіста, а зверху красиво віялом розкладіть скибочки, що залишилися.
- Поставте пиріг у попередньо розігріту до 180 градусів духовку без режиму конвекції.
- Випікайте близько 35 –45 хвилин до впевненого золотистого рум'янцю. Перші пів години в жодному разі не відчиняйте дверцята духовки, щоб бісквіт не опустився від перепаду температур.
- Готовність перевірте сухою дерев’яною шпажкою – вона повинна виходити з центральної частини сухою, без вологих грудочок тіста.
- Вимкніть вогонь, відкрийте дверцята і дайте пирогу постояти всередині ще 10 хвилин.
- Потім дістаньте, звільніть від форми, остудіть і перед подачею щедро притрусіть цукровою пудрою.