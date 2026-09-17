Соковита м'якоть персика віддає бісквіту свій аромат, а зверху під час випікання утворюється та сама тонка хрустка скоринка, схожа на меренгу, заради якої всі полюють за кутовими шматочками. Головне – знати кілька базових секретів роботи з ніжним яєчним бісквітом, аби пиріг вийшов високим, пухким і не осів після охолодження.

Як приготувати шарлотку з персиками?

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 6

Інгредієнти:
– 4 – 5 стиглих персиків;
– 4 яйця кімнатної температури;
– 1 склянка цукру;
– 1 склянка борошна;
– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю;
– 1 пакетик ванільного цукру;
– вершкове масло для змащування форми;
– дрібка солі;
– цукрова пудра для подачі.

Приготування:

  1. Персики промийте, обсушіть паперовим рушником, розділіть навпіл і видаліть кісточки.
  2. Наріжте м’якоть охайними скибочками середньої товщини та злегка обсипте кукурудзяним крохмалем – він стримає виділення надлишку соку і не дасть бісквіту стати занадто мокрим усередині.
  3. У глибоку суху миску вбийте яйця кімнатної температури, киньте дрібку солі, звичайний та ванільний цукор.
  4. Збивайте міксером на максимальних обертах не менше 7 – 10 хвилин, поки маса не перетвориться на білу, щільну та дуже пишну піну, яка тримає форму і залишає помітний слід від вінчиків.
  5. Борошно двічі просійте через сито, щоб наситити його киснем.
  6. Вводьте його до збитих яєць невеликими частинами, у два-три прийоми, акуратно вимішуючи силіконовою лопаткою знизу вгору по колу.
  7. Міксер на цьому етапі використовувати не можна, аби не порушити тендітну структуру повітряних бульбашок.
  8. Форму для випікання змастіть шматочком вершкового масла та злегка припиліть борошном або застеліть якісним пергаментом.
  9. Вилийте половину повітряного тіста, розкладіть шар підготовлених персиків, залийте другою половиною тіста, а зверху красиво віялом розкладіть скибочки, що залишилися.
  10. Поставте пиріг у попередньо розігріту до 180 градусів духовку без режиму конвекції.
  11. Випікайте близько 35 –45 хвилин до впевненого золотистого рум'янцю. Перші пів години в жодному разі не відчиняйте дверцята духовки, щоб бісквіт не опустився від перепаду температур.
  12. Готовність перевірте сухою дерев’яною шпажкою – вона повинна виходити з центральної частини сухою, без вологих грудочок тіста.
  13. Вимкніть вогонь, відкрийте дверцята і дайте пирогу постояти всередині ще 10 хвилин.
  14. Потім дістаньте, звільніть від форми, остудіть і перед подачею щедро притрусіть цукровою пудрою.