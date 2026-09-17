Соковита м'якоть персика віддає бісквіту свій аромат, а зверху під час випікання утворюється та сама тонка хрустка скоринка, схожа на меренгу, заради якої всі полюють за кутовими шматочками. Головне – знати кілька базових секретів роботи з ніжним яєчним бісквітом, аби пиріг вийшов високим, пухким і не осів після охолодження.

Як приготувати шарлотку з персиками?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 4 – 5 стиглих персиків;

– 4 яйця кімнатної температури;

– 1 склянка цукру;

– 1 склянка борошна;

– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю;

– 1 пакетик ванільного цукру;

– вершкове масло для змащування форми;

– дрібка солі;

– цукрова пудра для подачі.

Приготування: