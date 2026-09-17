Сочная мякоть персика придает бисквиту свой аромат, а сверху во время выпечки образуется та самая тонкая хрустящая корочка, похожая на меренгу, ради которой все охотятся за угловыми кусочками. Главное – знать несколько основных секретов работы с нежным яичным бисквитом, чтобы пирог получился высоким, пышным и не осел после остывания.

Как приготовить шарлотку с персиками?

  • Время: 45 минут
  • Порций: 6

Ингредиенты:
– 4–5 спелых персиков;
– 4 яйца комнатной температуры;
– 1 стакан сахара;
– 1 стакан муки;
– 1 столовая ложка кукурузного крахмала;
– 1 пакетик ванильного сахара;
– сливочное масло для смазывания формы;
– щепотка соли;
– сахарная пудра для подачи.

Приготовление:

  1. Персики промойте, просушите бумажным полотенцем, разрежьте пополам и удалите косточки.
  2. Нарежьте мякоть аккуратными ломтиками средней толщины и слегка обсыпьте кукурузным крахмалом – он сдержит выделение излишнего сока и не даст бисквиту стать слишком влажным внутри.
  3. В глубокую сухую миску разбейте яйца комнатной температуры, добавьте щепотку соли, обычный и ванильный сахар.
  4. Взбивайте миксером на максимальной скорости не менее 7 – 10 минут, пока масса не превратится в белую, плотную и очень пышную пену, которая держит форму и оставляет заметный след от венчиков.
  5. Муку дважды просейте через сито, чтобы насытить ее кислородом.
  6. Вводите его во взбитые яйца небольшими частями, в два-три приема, аккуратно перемешивая силиконовой лопаткой снизу вверх по кругу.
  7. Миксер на этом этапе использовать нельзя, чтобы не нарушить хрупкую структуру воздушных пузырьков.
  8. Форму для выпечки смажьте кусочком сливочного масла и слегка присыпьте мукой или застелите качественным пергаментом.
  9. Вылейте половину воздушного теста, выложите слой подготовленных персиков, залейте второй половиной теста, а сверху красиво веером разложите оставшиеся ломтики.
  10. Поставьте пирог в предварительно разогретую до 180 градусов духовку без режима конвекции.
  11. Выпекайте около 35 – 45 минут до появления красивого золотистого румянца. Первые полчаса ни в коем случае не открывайте дверцу духовки, чтобы бисквит не осел из-за перепада температур.
  12. Готовность проверьте сухой деревянной шпажкой – она должна выходить из центральной части сухой, без влажных комочков теста.
  13. Выключите духовку, откройте дверцу и дайте пирогу постоять внутри еще 10 минут.
  14. Затем достаньте, извлеките из формы, остудите и перед подачей щедро посыпьте сахарной пудрой.