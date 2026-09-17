Сочная мякоть персика придает бисквиту свой аромат, а сверху во время выпечки образуется та самая тонкая хрустящая корочка, похожая на меренгу, ради которой все охотятся за угловыми кусочками. Главное – знать несколько основных секретов работы с нежным яичным бисквитом, чтобы пирог получился высоким, пышным и не осел после остывания.

Как приготовить шарлотку с персиками?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 4–5 спелых персиков;

– 4 яйца комнатной температуры;

– 1 стакан сахара;

– 1 стакан муки;

– 1 столовая ложка кукурузного крахмала;

– 1 пакетик ванильного сахара;

– сливочное масло для смазывания формы;

– щепотка соли;

– сахарная пудра для подачи.

Приготовление: