Яблучний Спас просить шарлотки: пиріг, який пахне на всю хату
Яблучний Спас важко уявити без яблук на столі. У цей день їх несуть до храму, додають у випічку, варять компоти, сушать на зиму або просто ставлять у мисці як головний сезонний фрукт.
Шарлотка – один із найпростіших пирогів для такого свята. Тісто готується швидко, яблука не потребують складної підготовки, а після духовки виходить домашній десерт, який можна подати до чаю без зайвого декору, інформує FOOD VERY GOOD.
Для Яблучного Спаса такий пиріг особливо доречний: у ньому немає складних кремів чи дорогих продуктів, зате є головний смак серпня – печені яблука, м’який бісквіт і знайомий домашній аромат.
Як приготувати пишну яблучну шарлотку?
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 6 – 8
Інгредієнти:
– 400 – 500 грамів яблук;
– 4 яйця;
– 160 грамів борошна;
– 160 грамів цукру;
– 1 пакетик ванільного цукру;
– дрібка солі;
– 1 столова ложка сметани;
– 0,5 чайної ложки розпушувача за бажанням;
– лимонний сік до смаку;
– мелена кориця до смаку;
– цукрова пудра для подавання.
Як приготувати шарлотку: дивіться відео
Приготування:
- Яблука помийте, розріжте навпіл, видаліть серцевину й наріжте часточками або смужками.
- Перекладіть їх в окрему миску, збризніть лимонним соком і за бажанням додайте трохи меленої кориці. Акуратно перемішайте.
- У глибоку миску розбийте яйця, додайте дрібку солі, ванільний цукор і звичайний цукор. Збийте міксером 7 – 8 хвилин, доки маса збільшиться в об’ємі, стане світлішою та пишною.
- Просіяне борошно частинами додайте до яєчної маси й обережно перемішуйте лопаткою рухами від країв до центру. Щоб шарлотка вийшла вологішою, додайте сметану.
- За бажанням разом із борошном можна додати половину чайної ложки розпушувача, хоча бісквітне тісто й без нього добре піднімається. Дно форми діаметром 21 сантиметр застеліть пергаментом.
- Влийте половину тіста, розрівняйте, викладіть шар яблук і залийте тістом, що залишилося. Зверху прикрасьте тонкими кружальцями або часточками яблук.
- Випікайте шарлотку в розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 30 – 35 хвилин.
- Готовність перевірте дерев’яною шпажкою. Дайте пирогу охолонути у формі, потім дістаньте й за бажанням посипте цукровою пудрою.