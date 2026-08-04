Яблучний Спас просить шарлотки: пиріг, який пахне на всю хату

Яблучний Спас важко уявити без яблук на столі. У цей день їх несуть до храму, додають у випічку, варять компоти, сушать на зиму або просто ставлять у мисці як головний сезонний фрукт.

Шарлотка – один із найпростіших пирогів для такого свята. Тісто готується швидко, яблука не потребують складної підготовки, а після духовки виходить домашній десерт, який можна подати до чаю без зайвого декору, інформує FOOD VERY GOOD.

Для Яблучного Спаса такий пиріг особливо доречний: у ньому немає складних кремів чи дорогих продуктів, зате є головний смак серпня – печені яблука, м’який бісквіт і знайомий домашній аромат.

Як приготувати пишну яблучну шарлотку?

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 6 – 8

Інгредієнти:

– 400 – 500 грамів яблук;

– 4 яйця;

– 160 грамів борошна;

– 160 грамів цукру;

– 1 пакетик ванільного цукру;

– дрібка солі;

– 1 столова ложка сметани;

– 0,5 чайної ложки розпушувача за бажанням;

– лимонний сік до смаку;

– мелена кориця до смаку;

– цукрова пудра для подавання.

Як приготувати шарлотку: дивіться відео

Приготування: