Вареники тріскаються під час варіння: у воду треба додати один простий інгредієнт

Домашні вареники часто тріскаються під час варіння, через що начинка вивалюється назовні. Простий кулінарний трюк із додаванням одного базового інгредієнта допоможе назавжди забути про цю проблему.

Приготування домашніх вареників – це справжнє таїнство, але навіть у досвідчених господинь іноді трапляється халепа: тонке тісто тріскається, розходиться по шву, а соковита начинка випадає просто в каструлю. Як пише видання існує надзвичайно простий і дешевий спосіб зберегти страву цілою, який не змінює смак тіста та забирає лише кілька секунд.

У чому секрет рослинної олії?

Щоб вареники не пошкоджувалися під час кипіння, досвідчені кулінари радять додавати у воду трохи рослинної олії. Достатньо всього однієї столової ложки рафінованої соняшникової або іншої нейтральної олії на 3 літри води.

Як варити вареники / Фото Unsplash

Фізика процесу дуже проста: олія утворює на поверхні води тонку невидиму плівку. Завдяки цьому вареники під час варіння стають слизькими, менше труться один об одного та об стінки каструлі. Цей лайфхак є незамінним, якщо ви варите велику порцію за один раз або працюєте з дуже ніжним і тонким тістом.

Як правильно варити вареники: покрокова інструкція

Доведіть воду в каструлі до активного кипіння. Тільки після цього додайте столову ложку олії та обережно перемішайте воду. По черзі, по одному опускайте вареники в окріп. Одразу після занурення акуратно перемішайте їх шумівкою або дерев'яною ложкою, щоб вони не прилипли до дна каструлі. Коли вареники спливуть на поверхню, обов'язково трохи зменште вогонь. Надто бурхливе кипіння змушує їх хаотично рухатися й битися об стінки, що призводить до розривів тіста.

Ще кілька важливих правил для ідеальної страви

Ніколи не переповнюйте каструлю. Якщо кинути забагато вареників одночасно, температура води миттєво впаде. Через це тісто довше залишатиметься м'яким, розмокне і стане вразливим до будь-яких пошкоджень.

Також не варто залишати готові вироби у гарячій воді після завершення варіння. Щойно вони приготувалися, одразу діставайте їх шумівкою, перекладайте у глибоку миску та додавайте шматочок вершкового масла або кілька крапель олії, щоб вони не злиплися між собою.