Квашені огірки будуть хрустіти всю зиму: що покласти на дно банки

Щоб квашені огірки не розм’якли під час зберігання, важливі не лише сіль і вода, а й те, що лежить на дні банки. Саме там закладається і аромат, і частина успіху ферментації.

Парасольки кропу для квашення краще не ігнорувати: саме в насінні та суцвіттях зосереджений головний аромат. А ще вони допомагають огіркам лишатися хрусткими.

Що класти на дно банки?

Насамперед варто відрізати довгі стебла кропу. У заготівлі ціннішими є саме парасольки з насінням, а не зелена маса.

На дно банки радять покласти кілька парасольок кропу, а для щільної текстури додати листя смородини та вишні. Воно допомагає зберегти огірки пружними.

Окрему увагу варто приділити хрону – і листю, і кореню. Саме він додає антисептичного ефекту й робить смак виразнішим.

Дубове листя теж інколи використовують, але з ним потрібно бути обережним: воно може надати огіркам небажаного відтінку.

Улюблена зимова заготовка / Фото Pixabay

Які добавки працюють найкраще?

Для пікантності можна покласти слайси хрону. А от із часником важливо не переборщити: один невеликий зубочок на літрову банку – достатньо.

Якщо часнику буде забагато, він може пригальмувати бродіння. У результаті огірки просто не вдасться нормально заквасити.

Наприкінці огірки в банці потрібно дуже щільно утрамбувати. Саме щільна закладка допомагає їм краще тримати форму.

Чому огірки стають м’якими?

Щоб овочі не втратили хрусткість, обирайте свіжі, середні за розміром огірки з твердою м’якоттю. Надто свіжі плоди перед квашенням краще замочити в дуже холодній воді.

Для розсолу беріть нейодовану кам’яну сіль – 18–20 грамів на літр води. Вода має бути кімнатної або прохолодної температури: гаряча розм’якшує овочі, а крижана сповільнює бродіння.

Важливо! Саме правильна комбінація солі, температури та добавок на дні банки визначає, чи будуть квашені огірки хрусткими всю зиму.