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12 вересня, 16:45
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Деруни, пиріг і гарбуз по-грецьки: 3 прості страви з осіннього овоча

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Гарбуз — це не лише каша чи крем-суп. Із нього можна зробити і деруни, і пиріг, і запечений гарнір, який не загубиться поруч із м’ясом або рибою.

Гарбуз легко недооцінити: його часто зводять лише до каші або крем-супу, хоча цей овоч працює і в смажених, і в запечених стравах. У цій добірці можна знайти рішення, які дозволять завжди бути оригінальним та по-спражньому насолодитися 

Гарбуз по-грецьки

Це найпростіший спосіб показати, як гарбуз змінюється після короткого обсмаження і запікання: він стає м’яким, а томатна паста й базилік додають йому виразнішого смаку.

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4 

Інгредієнти: 
– 400 грамів гарбуза;
– 1 зубчик часнику;
– 1 чайна ложка томатної пасти;
– 1 чайна ложка сушеного базиліку;
– 1 чайна ложка оливкової олії;
– 2 столові ложки води;
– сіль та перець до смаку. 

Приготування: 

  1. Очистити гарбуз і нарізати кубиком.
  2. Викласти його на розігріту сковороду, змащену оливковою олією, і обсмажити з усіх боків 5 – 7 хвилин.
  3. Посолити, поперчити й додати сушений базилік.
  4. Видавити в сковорідку томатну пасту, додати подрібнений часник і перемішати.
  5. Перекласти гарбуз у форму для запікання, залити водою, накрити фольгою і готувати в духовці близько 30 хвилин за температури 180 градусів.

Такий гарбуз можна подати до м’яса або риби як гарнір.

Деруни з гарбуза

Коли гарбуз натирають, він швидко віддає сік, тому масу варто одразу змішати з яйцем і борошном, щоб деруни не розпадалися на сковороді.

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти: 
– 200 грамів гарбуза;
– 1 яйце;
– половинка цибулі;
– 1 столова ложка борошна;
– 30 мілілітрів олії;
– сіль та перець до смаку. 

Приготування: 

  1. Очистити гарбуз, розрізати на кілька частин і натерти на тертці.
  2. Викласти в глибоку миску.
  3. Додати яйце, нарізану цибулю, борошно, сіль і перець.
  4. Перемішати масу.
  5. Змастити сковорідку олією та поставити на вогонь.
  6. Викладати тісто ложкою порційно й обсмажувати деруни з кожного боку по 5 – 10 хвилин до золотистої скоринки.

Гарбузовий пиріг

У цьому рецепті гарбуз працює як основа для ніжного тіста: яйця збивають до білої піни, а потім додають решту інгредієнтів, щоб випічка вийшла повітрянішою.

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6 

Інгредієнти: 
– 400 грамів гарбуза;
– 2 яйця;
– 1 столова ложка сметани;
– 50 мілілітрів олії;
– 150 грамів цукру;
– дрібка солі;
– пів чайної ложки ванільного цукру;
– 1 чайна ложка розпушувача. 

Приготування: 

  1. У глибокій мисці вбити яйця та збити міксером, поступово всипаючи цукор, сіль і ванільний цукор, поки не з’явиться біла піна.
  2. Додати сметану й гарбуз, натертий на дрібній тертці.
  3. Перемішати лопаткою.
  4. Всипати борошно і розпушувач, влити олію та знову розмішати.
  5. Змастити форму для випічки олією, вилити тісто й випікати 40 – 50 хвилин за 180 градусів.
  6. Після охолодження дістати пиріг із форми та подати до столу.

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