Гарбуз легко недооцінити: його часто зводять лише до каші або крем-супу, хоча цей овоч працює і в смажених, і в запечених стравах. У цій добірці можна знайти рішення, які дозволять завжди бути оригінальним та по-спражньому насолодитися

Гарбуз по-грецьки

Це найпростіший спосіб показати, як гарбуз змінюється після короткого обсмаження і запікання: він стає м’яким, а томатна паста й базилік додають йому виразнішого смаку.

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 400 грамів гарбуза;

– 1 зубчик часнику;

– 1 чайна ложка томатної пасти;

– 1 чайна ложка сушеного базиліку;

– 1 чайна ложка оливкової олії;

– 2 столові ложки води;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Очистити гарбуз і нарізати кубиком. Викласти його на розігріту сковороду, змащену оливковою олією, і обсмажити з усіх боків 5 – 7 хвилин. Посолити, поперчити й додати сушений базилік. Видавити в сковорідку томатну пасту, додати подрібнений часник і перемішати. Перекласти гарбуз у форму для запікання, залити водою, накрити фольгою і готувати в духовці близько 30 хвилин за температури 180 градусів.

Такий гарбуз можна подати до м’яса або риби як гарнір.

Деруни з гарбуза

Коли гарбуз натирають, він швидко віддає сік, тому масу варто одразу змішати з яйцем і борошном, щоб деруни не розпадалися на сковороді.

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 200 грамів гарбуза;

– 1 яйце;

– половинка цибулі;

– 1 столова ложка борошна;

– 30 мілілітрів олії;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Очистити гарбуз, розрізати на кілька частин і натерти на тертці. Викласти в глибоку миску. Додати яйце, нарізану цибулю, борошно, сіль і перець. Перемішати масу. Змастити сковорідку олією та поставити на вогонь. Викладати тісто ложкою порційно й обсмажувати деруни з кожного боку по 5 – 10 хвилин до золотистої скоринки.

Гарбузовий пиріг

У цьому рецепті гарбуз працює як основа для ніжного тіста: яйця збивають до білої піни, а потім додають решту інгредієнтів, щоб випічка вийшла повітрянішою.

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

– 400 грамів гарбуза;

– 2 яйця;

– 1 столова ложка сметани;

– 50 мілілітрів олії;

– 150 грамів цукру;

– дрібка солі;

– пів чайної ложки ванільного цукру;

– 1 чайна ложка розпушувача.

Приготування: