Гарбуз легко недооцінити: його часто зводять лише до каші або крем-супу, хоча цей овоч працює і в смажених, і в запечених стравах. У цій добірці можна знайти рішення, які дозволять завжди бути оригінальним та по-спражньому насолодитися
Гарбуз по-грецьки
Це найпростіший спосіб показати, як гарбуз змінюється після короткого обсмаження і запікання: він стає м’яким, а томатна паста й базилік додають йому виразнішого смаку.
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 400 грамів гарбуза;
– 1 зубчик часнику;
– 1 чайна ложка томатної пасти;
– 1 чайна ложка сушеного базиліку;
– 1 чайна ложка оливкової олії;
– 2 столові ложки води;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
- Очистити гарбуз і нарізати кубиком.
- Викласти його на розігріту сковороду, змащену оливковою олією, і обсмажити з усіх боків 5 – 7 хвилин.
- Посолити, поперчити й додати сушений базилік.
- Видавити в сковорідку томатну пасту, додати подрібнений часник і перемішати.
- Перекласти гарбуз у форму для запікання, залити водою, накрити фольгою і готувати в духовці близько 30 хвилин за температури 180 градусів.
Такий гарбуз можна подати до м’яса або риби як гарнір.
Деруни з гарбуза
Коли гарбуз натирають, він швидко віддає сік, тому масу варто одразу змішати з яйцем і борошном, щоб деруни не розпадалися на сковороді.
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 200 грамів гарбуза;
– 1 яйце;
– половинка цибулі;
– 1 столова ложка борошна;
– 30 мілілітрів олії;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Очистити гарбуз, розрізати на кілька частин і натерти на тертці.
- Викласти в глибоку миску.
- Додати яйце, нарізану цибулю, борошно, сіль і перець.
- Перемішати масу.
- Змастити сковорідку олією та поставити на вогонь.
- Викладати тісто ложкою порційно й обсмажувати деруни з кожного боку по 5 – 10 хвилин до золотистої скоринки.
Гарбузовий пиріг
У цьому рецепті гарбуз працює як основа для ніжного тіста: яйця збивають до білої піни, а потім додають решту інгредієнтів, щоб випічка вийшла повітрянішою.
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 400 грамів гарбуза;
– 2 яйця;
– 1 столова ложка сметани;
– 50 мілілітрів олії;
– 150 грамів цукру;
– дрібка солі;
– пів чайної ложки ванільного цукру;
– 1 чайна ложка розпушувача.
Приготування:
- У глибокій мисці вбити яйця та збити міксером, поступово всипаючи цукор, сіль і ванільний цукор, поки не з’явиться біла піна.
- Додати сметану й гарбуз, натертий на дрібній тертці.
- Перемішати лопаткою.
- Всипати борошно і розпушувач, влити олію та знову розмішати.
- Змастити форму для випічки олією, вилити тісто й випікати 40 – 50 хвилин за 180 градусів.
- Після охолодження дістати пиріг із форми та подати до столу.