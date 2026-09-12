Тыкву легко недооценить: ее часто сводят лишь к каше или крем-супу, хотя этот овощ отлично подходит и для жареных, и для запеченных блюд. В этой подборке можно найти рецепты, которые позволят всегда быть оригинальным и по-настоящему насладиться
Тыква по-гречески
Это самый простой способ показать, как тыква меняется после короткого обжаривания и запекания: она становится мягкой, а томатная паста и базилик придают ей более выразительный вкус.
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 400 граммов тыквы;
– 1 зубчик чеснока;
– 1 чайная ложка томатной пасты;
– 1 чайная ложка сушеного базилика;
– 1 чайная ложка оливкового масла;
– 2 столовые ложки воды;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
- Очистить тыкву и нарезать кубиками.
- Выложить его на разогретую сковороду, смазанную оливковым маслом, и обжарить со всех сторон 5–7 минут.
- Посолить, поперчить и добавить сушеный базилик.
- Выдавить в сковороду томатную пасту, добавить измельченный чеснок и перемешать.
- Переложить тыкву в форму для запекания, залить водой, накрыть фольгой и готовить в духовке около 30 минут при температуре 180 градусов.
Такую тыкву можно подать к мясу или рыбе в качестве гарнира.
Деруны из тыквы
Когда тыкву натирают, она быстро отпускает сок, поэтому массу следует сразу смешать с яйцом и мукой, чтобы оладьи не разваливались на сковороде.
- Время: 45 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 200 граммов тыквы;
– 1 яйцо;
– половина луковицы;
– 1 столовая ложка муки;
– 30 миллилитров растительного масла;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Очистить тыкву, разрезать на несколько частей и натереть на терке.
- Выложить в глубокую миску.
- Добавить яйцо, нарезанный лук, муку, соль и перец.
- Перемешать массу.
- Смазать сковороду маслом и поставить на огонь.
- Выкладывать тесто ложкой порционно и обжаривать оладьи с каждой стороны по 5–10 минут до золотистой корочки.
Тыквенный пирог
В этом рецепте тыква служит основой для нежного теста: яйца взбивают до белой пены, а затем добавляют остальные ингредиенты, чтобы выпечка получилась более воздушной.
- Время: 1 час
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 400 граммов тыквы;
– 2 яйца;
– 1 столовая ложка сметаны;
– 50 миллилитров растительного масла;
– 150 граммов сахара;
– щепотка соли;
– половина чайной ложки ванильного сахара;
– 1 чайная ложка разрыхлителя.
Приготовление:
- В глубокой миске разбить яйца и взбить миксером, постепенно всыпая сахар, соль и ванильный сахар, пока не появится белая пена.
- Добавить сметану и тыкву, натертую на мелкой терке.
- Перемешать лопаткой.
- Всыпать муку и разрыхлитель, влить масло и снова перемешать.
- Смазать форму для выпечки маслом, вылить тесто и выпекать 40–50 минут при 180 градусах.
- После остывания вынуть пирог из формы и подать к столу.