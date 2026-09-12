Тыкву легко недооценить: ее часто сводят лишь к каше или крем-супу, хотя этот овощ отлично подходит и для жареных, и для запеченных блюд. В этой подборке можно найти рецепты, которые позволят всегда быть оригинальным и по-настоящему насладиться

Тыква по-гречески

Это самый простой способ показать, как тыква меняется после короткого обжаривания и запекания: она становится мягкой, а томатная паста и базилик придают ей более выразительный вкус.

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 400 граммов тыквы;

– 1 зубчик чеснока;

– 1 чайная ложка томатной пасты;

– 1 чайная ложка сушеного базилика;

– 1 чайная ложка оливкового масла;

– 2 столовые ложки воды;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Очистить тыкву и нарезать кубиками. Выложить его на разогретую сковороду, смазанную оливковым маслом, и обжарить со всех сторон 5–7 минут. Посолить, поперчить и добавить сушеный базилик. Выдавить в сковороду томатную пасту, добавить измельченный чеснок и перемешать. Переложить тыкву в форму для запекания, залить водой, накрыть фольгой и готовить в духовке около 30 минут при температуре 180 градусов.

Такую тыкву можно подать к мясу или рыбе в качестве гарнира.

Деруны из тыквы

Когда тыкву натирают, она быстро отпускает сок, поэтому массу следует сразу смешать с яйцом и мукой, чтобы оладьи не разваливались на сковороде.

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 200 граммов тыквы;

– 1 яйцо;

– половина луковицы;

– 1 столовая ложка муки;

– 30 миллилитров растительного масла;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Очистить тыкву, разрезать на несколько частей и натереть на терке. Выложить в глубокую миску. Добавить яйцо, нарезанный лук, муку, соль и перец. Перемешать массу. Смазать сковороду маслом и поставить на огонь. Выкладывать тесто ложкой порционно и обжаривать оладьи с каждой стороны по 5–10 минут до золотистой корочки.

Тыквенный пирог

В этом рецепте тыква служит основой для нежного теста: яйца взбивают до белой пены, а затем добавляют остальные ингредиенты, чтобы выпечка получилась более воздушной.

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Ингредиенты:

– 400 граммов тыквы;

– 2 яйца;

– 1 столовая ложка сметаны;

– 50 миллилитров растительного масла;

– 150 граммов сахара;

– щепотка соли;

– половина чайной ложки ванильного сахара;

– 1 чайная ложка разрыхлителя.

Приготовление: