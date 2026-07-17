Тушковані кабачки з плавленим сиром і зеленню: простий рецепт ситної сезонної страви

Кабачки можуть бути не просто овочевою основою, а повноцінною ситною стравою. Варто додати до них плавлений сир і зелень.

Коли звичайні кабачки хочеться перетворити на щось ніжніше й смачніше, достатньо додати плавлений сир. Саме таку ідею пропонує кулінарка inna_kalancha. Як приготувати тушковані кабачки? Час : 25 хвилин

Порцій: 4 Інгредієнти:

– 2 кабачки;

– 1 болгарський перець;

– 2 помідори;

– 1 цибулина;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– олія. Як приготувати тушковані кабачки: дивіться відео Приготування: Усі овочі наріжте невеликими кубиками. Тушкуйте їх до м’якості. Додайте плавлений сир, перемішайте й залиште ще на 5 хвилин. Наприкінці всипте улюблену зелень і подайте страву до столу.