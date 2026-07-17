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17 липня, 10:39
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Тушковані кабачки з плавленим сиром і зеленню: простий рецепт ситної сезонної страви

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Кабачки можуть бути не просто овочевою основою, а повноцінною ситною стравою. Варто додати до них плавлений сир і зелень.

Коли звичайні кабачки хочеться перетворити на щось ніжніше й смачніше, достатньо додати плавлений сир. Саме таку ідею пропонує кулінарка inna_kalancha.

Як приготувати тушковані кабачки?

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 2 кабачки;
– 1 болгарський перець;
– 2 помідори;
– 1 цибулина;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– олія.

Як приготувати тушковані кабачки: дивіться відео

Приготування:

  1. Усі овочі наріжте невеликими кубиками.
  2. Тушкуйте їх до м’якості.
  3. Додайте плавлений сир, перемішайте й залиште ще на 5 хвилин.
  4. Наприкінці всипте улюблену зелень і подайте страву до столу.

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