17 липня, 10:39
Тушковані кабачки з плавленим сиром і зеленню: простий рецепт ситної сезонної страви
Кабачки можуть бути не просто овочевою основою, а повноцінною ситною стравою. Варто додати до них плавлений сир і зелень.
Коли звичайні кабачки хочеться перетворити на щось ніжніше й смачніше, достатньо додати плавлений сир. Саме таку ідею пропонує кулінарка inna_kalancha.
Як приготувати тушковані кабачки?
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Час: 25 хвилин
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Порцій: 4
Як приготувати тушковані кабачки: дивіться відео
Приготування:
- Усі овочі наріжте невеликими кубиками.
- Тушкуйте їх до м’якості.
- Додайте плавлений сир, перемішайте й залиште ще на 5 хвилин.
- Наприкінці всипте улюблену зелень і подайте страву до столу.