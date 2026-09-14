Улюблена "Нутелла" та десертне повидло: як із відра слив створити 3 шедеври

Сливи – це не лише чудовий додаток до пирога, а й можливість поласувати неймовірними смаколиками. Ці рецепти точно стануть вашою осінньою знахідкою.

Сливи легко перетворити на три дуже різні заготовки – від шоколадної пасти до густого повидла. Звичайне варення – це далеко не все, на що ви здатні з правильним рецептом.

"Нутелла" зі слив

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 кілограми слив;

– 500 грамів цукру;

– 20 грамів ванільного цукру;

– 100 грамів какао-порошку;

– 100 грамів шоколаду.

Приготування:

Добре вимийте сливи й видаліть кісточки. Подрібніть плоди блендером до стану пюре. Перелийте пюре в каструлю, додайте цукор і поставте на повільний вогонь. Варіть близько 40 хвилин. Зніміть масу з вогню, додайте ванільний цукор, шматочки шоколаду та просіяний какао-порошок. Перемішайте й знову доведіть суміш до кипіння. Гарячу "Нутеллу" розлийте в стерилізовані банки та закрутіть кришками.

Сливове варення з мигдалем

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 2

Інгредієнти:

– 1 кілограм слив;

– 1 кілограм цукру;

– 200 мілілітрів води;

– 250 грамів мигдалю.

Приготування:

Вимийте сливи, розріжте їх навпіл і вийміть кісточки. Викладіть половинки в емальований посуд і засипте цукром. Залиште сливи на кілька годин, щоб вони пустили сік. Додайте воду, доведіть масу до кипіння та всипте подрібнений мигдаль. Варіть на невеликому вогні 10 хвилин, помішуючи. Потім залиште варення охолонути мінімум на 3 години. Після цього проваріть його ще 1 – 2 рази. Гаряче варення розкладіть у теплі стерилізовані банки та герметично закрийте кришками.

Густе сливове повидло

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм слив;

– 700 грамів цукру;

– 2 грами лимонної кислоти.

Приготування: