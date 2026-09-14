Из слив легко приготовить три совершенно разных вида заготовок – от шоколадной пасты до густого повидла. Обычное варенье – это далеко не все, что вы можете сделать с правильным рецептом.

"Нутелла" из слив

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 килограмма слив;

– 500 граммов сахара;

– 20 граммов ванильного сахара;

– 100 граммов какао-порошка;

– 100 граммов шоколада.

Приготовление:

Хорошо вымойте сливы и удалите косточки. Измельчите плоды блендером до состояния пюре. Перелейте пюре в кастрюлю, добавьте сахар и поставьте на медленный огонь. Варите около 40 минут. Снимите массу с огня, добавьте ванильный сахар, кусочки шоколада и просеянный какао-порошок. Перемешайте и снова доведите смесь до кипения. Горячую "Нутеллу" разлейте по стерилизованным банкам и закрутите крышками.

Сливовое варенье с миндалем

Время : 1 час

: 1 час Порций: 2

Ингредиенты:

– 1 килограмм слив;

– 1 килограмм сахара;

– 200 миллилитров воды;

– 250 грамм миндаля.

Приготовление:

Вымойте сливы, разрежьте их пополам и удалите косточки. Выложите половинки в эмалированную посуду и засыпьте сахаром. Оставьте сливы на несколько часов, чтобы они пустили сок. Добавьте воду, доведите массу до кипения и всыпьте измельченный миндаль. Варите на небольшом огне 10 минут, помешивая. Затем дайте варенью остыть как минимум на 3 часа. После этого проварите его еще 1 – 2 раза. Горячее варенье разложите по теплым стерилизованным банкам и герметично закройте крышками.

Густое сливовое повидло

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм слив;

– 700 граммов сахара;

– 2 грамма лимонной кислоты.

Приготовление: