Сливи легко перетворити на три дуже різні заготовки – від шоколадної пасти до густого повидла. Звичайне варення – це далеко не все, на що ви здатні з правильним рецептом.
"Нутелла" зі слив
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 кілограми слив;
– 500 грамів цукру;
– 20 грамів ванільного цукру;
– 100 грамів какао-порошку;
– 100 грамів шоколаду.
Приготування:
- Добре вимийте сливи й видаліть кісточки.
- Подрібніть плоди блендером до стану пюре.
- Перелийте пюре в каструлю, додайте цукор і поставте на повільний вогонь.
- Варіть близько 40 хвилин.
- Зніміть масу з вогню, додайте ванільний цукор, шматочки шоколаду та просіяний какао-порошок.
- Перемішайте й знову доведіть суміш до кипіння.
- Гарячу "Нутеллу" розлийте в стерилізовані банки та закрутіть кришками.
Сливове варення з мигдалем
- Час: 1 година
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 1 кілограм слив;
– 1 кілограм цукру;
– 200 мілілітрів води;
– 250 грамів мигдалю.
Приготування:
- Вимийте сливи, розріжте їх навпіл і вийміть кісточки.
- Викладіть половинки в емальований посуд і засипте цукром.
- Залиште сливи на кілька годин, щоб вони пустили сік.
- Додайте воду, доведіть масу до кипіння та всипте подрібнений мигдаль.
- Варіть на невеликому вогні 10 хвилин, помішуючи.
- Потім залиште варення охолонути мінімум на 3 години.
- Після цього проваріть його ще 1 – 2 рази.
- Гаряче варення розкладіть у теплі стерилізовані банки та герметично закрийте кришками.
Густе сливове повидло
- Час: 2 години
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм слив;
– 700 грамів цукру;
– 2 грами лимонної кислоти.
Приготування:
- Помийте сливи, розріжте їх навпіл і видаліть кісточки.
- Наріжте половинки на часточки.
- Викладіть сливи в каструлю, засипте цукром і додайте лимонну кислоту.
- Перемішайте та поставте на середній вогонь.
- Дочекайтеся закипання, після чого зменште вогонь до мінімуму.
- Варіть 30 хвилин, час від часу перемішуючи й знімаючи піну.
- Перебийте масу блендером до однорідності.
- Знову доведіть її до кипіння і варіть на помірному вогні 1 – 1,5 години, періодично помішуючи.
- Гаряче повидло розкладіть у простерилізовані банки та герметично закрийте.