Що робити, якщо кришка не втягнулася: екстрена інструкція, яка збереже консервацію

Якщо після консервування кришка не втягнулася, це не дрібниця, а сигнал, що вакуум не утворився. Саме він відповідає за герметичність і безпечне зберігання заготовки.

Якщо кришка після охолодження залишилася опуклою, заготовку краще не ставити в комору. Це означає, що банку не вдалося нормально герметизувати.

Після консервування саме вакуум утримує вміст у безпечному стані. Якщо кришка не втягнулася, всередині можуть почати розмножуватися мікроорганізми.

Що означає "не втягнулася" кришка?

Після охолодження кришка має бути втягнутою всередину або хоча б рівною, без характерного "клацання" під пальцем. Якщо вона лишається опуклою, вакуум не сформувався.

Причини можуть бути простими: пошкоджена горловина банки, дефект кришки, слабка термічна обробка або зношений закаточний ключ. Іноді герметичності заважає навіть крихта продукту під ущільнювачем.

Підказка, яка врятує / Фото Pexels

Що робити із такою банкою?

Якщо проблему помітили одразу після консервування або впродовж першої доби, заготовку ще можна врятувати. У такому разі є два варіанти: з'їсти її найближчими днями або переробити.

Якщо продукт добре прогрівався, банку можна поставити в холодильник і використати вміст протягом 2 – 4 днів.

Щоб зберегти заготовку на зиму, її треба відкрити, знову довести маринад або соус до кипіння, замінити кришку та повторно простерилізувати.

Перед повторним консервуванням уважно огляньте горлечко банки. На ньому не має бути тріщин або відколів.

Коли банку вже не можна рятувати?

Переробляти заготовку можна лише протягом першої доби після консервування. Якщо банка простояла кілька днів або тижнів за кімнатної температури, вживати її вміст не можна.

У такій ситуації безпечніше викинути заготовку, ніж ризикувати здоров'ям. Порушена герметичність – це прямий шлях до псування продукту.