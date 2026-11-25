Довгасті котлети у вигляді човників із хрусткою золотистою скоринкою та ніжною серединкою – смак, знайомий багатьом ще зі шкільної їдальні.

Секрет їхньої особливої текстури та соковитості полягає у повній відсутності яєць, які нерідко роблять м'ясний фарш жорстким, а також у використанні замоченого житнього хліба й великої кількості цибулі. Завдяки ретельному вимішуванню та відбиванню фаршу котлети ідеально тримають форму на сковороді, а фінальне запікання в духовці робить їх рівномірно пропеченими й нежирними.

Як приготувати "шкільні" котлети?

Час : 55 хвилин

: 55 хвилин Порцій: приблизно 18 котлет

Інгредієнти:

для фаршу:

– 900 грамів яловичого фаршу;

– 350 грамів житнього хліба;

– 300 грамів ріпчастої цибулі;

– 150 мілілітрів питної води (для замочування хліба);

– 1 чайна ложка солі (або до смаку);

– 1/2 чайної ложки меленого чорного перцю;

для панірування та смаження:

– 100 грамів панірувальних сухарів;

– 4 столові ложки рафінованої соняшникової олії.

Приготування: