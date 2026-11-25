Секрет соковитих "шкільних" котлет без жодного яйця: який інгредієнт найкраще тримає форму
Довгасті котлети у вигляді човників із хрусткою золотистою скоринкою та ніжною серединкою – смак, знайомий багатьом ще зі шкільної їдальні.
Секрет їхньої особливої текстури та соковитості полягає у повній відсутності яєць, які нерідко роблять м'ясний фарш жорстким, а також у використанні замоченого житнього хліба й великої кількості цибулі. Завдяки ретельному вимішуванню та відбиванню фаршу котлети ідеально тримають форму на сковороді, а фінальне запікання в духовці робить їх рівномірно пропеченими й нежирними.
Як приготувати "шкільні" котлети?
- Час: 55 хвилин
- Порцій: приблизно 18 котлет
Інгредієнти:
для фаршу:
– 900 грамів яловичого фаршу;
– 350 грамів житнього хліба;
– 300 грамів ріпчастої цибулі;
– 150 мілілітрів питної води (для замочування хліба);
– 1 чайна ложка солі (або до смаку);
– 1/2 чайної ложки меленого чорного перцю;
для панірування та смаження:
– 100 грамів панірувальних сухарів;
– 4 столові ложки рафінованої соняшникової олії.
Приготування:
- Житній хліб наріжте великими шматками, перекладіть у глибоку миску, залийте холодною питною водою та залиште на 10 хвилин, після чого ретельно відтисніть зайву рідину руками.
- Очищену ріпчасту цибулю наріжте на 4 частини і разом із відтиснутим хлібом пропустіть через м'ясорубку з дрібною решіткою.
- З'єднайте хлібно-цибулеву масу з яловичим фаршем, додайте сіль та мелений чорний перець.
- Вимішуйте фарш руками протягом 5 – 7 хвилин до однорідності, після чого обов'язково відбийте його об дно миски 10 – 15 разів – це виб'є зайве повітря та допоможе білкам зв'язатися між собою без додавання яєць.
- Розділіть готовий фарш на однакові порції вагою приблизно по 90 грамів кожна, сформуйте довгасті котлети у вигляді акуратних човників із загостреними кінчиками та щедро обкачайте з усіх боків у панірувальних сухарях.
- Розігрійте олію на сковороді на середньому вогні й обсмажте котлети по 2 – 3 хвилини з кожного боку до утворення апетитної рум'яної скоринки.
- Перекладіть обсмажені заготовки у форму для запікання й доведіть до повної готовності в розігрітій до 180 градусів духовці впродовж 15 хвилин.