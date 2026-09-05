Гості подумають, що це трюфель з кондитерської: геніальний десерт із двох плиток шоколаду

Коли хочеться приготувати ефектний ресторанний десерт без виснажливої метушні з духовкою, розтрісканими коржами та водяними банями, цей шоколадний чизкейк стає абсолютною знахідкою.

Секрет його оксамитової мусової текстури криється в поєднанні якісного розтопленого шоколаду, пишних збитих вершків і вершкового сиру. Десерт бездоганно стабілізується в холоді навіть без грама желатину, перетворюючись на шовковий трюфельний шедевр на хрусткій пісочній подушці. Як приготувати шоколадний чизкейк? Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8 Інгредієнти:

– пісочна основа:

– 330 грамів печива "До кави";

– 160 грамів розтопленого вершкового масла;

– 4 – 5 столових ложок какао;

шоколадно-сирна начинка:

– 260 грамів вершкового крем-сиру;

– 2 плитки чорного або молочного шоколаду;

– 90 мілілітрів жирних вершків;

– 90 грамів цукрової пудри. Приготування: Пісочне печиво перебийте блендером або качалкою на дрібну, однорідну крихту без великих часток. Додайте до крихти какао-порошок, розм'якшене вершкове масло та ретельно розітріть масу лопаткою до стану вологого піску, який легко стискається в грудку. Дно роз'ємної форми (діаметром 18 – 20 сантиметрів) вистеліть пергаментом, висипте шоколадну масу та щільно втрамбуйте її денцем склянки в рівний плаский корж, після чого сховайте форму в холодильник для схоплювання. Шоколадні плитки поламайте на шматочки та розтопіть короткими імпульсами в мікрохвильовці по 10 – 15 секунд або на паровій бані, після чого дайте масі охолонути до приємного ледь теплого стану (гарячий шоколад розшарує крем). Охолоджений вершковий сир викладіть у глибоку чашу, збийте міксером на низьких обертах, поступово підсипаючи цукрову пудру, до гладкої пластичної структури. Тонкою цівкою влийте розтоплений шоколад у вершковий сир, безперервно вимішуючи міксером до отримання глянцевого шоколадного крему. В окремій сухій холодній ємності збийте жирні вершки до м'яких, повітряних піків. Акуратно введіть збиті вершки в шоколадно-сирну масу, дбайливо перемішуючи широкою силіконовою лопаткою рухами знизу вгору, щоб зберегти повітряну структуру мусу. Дістаньте з холодильника охолоджену форму, викладіть пишний крем на пісочну основу, акуратно розрівняйте верхівку шпателем або ложкою та відправте в холодильник щонайменше на 3 – 4 години (а найкраще – на ніч). Перед подачею проведіть тонким ножем уздовж бортиків форми, зніміть кільце, за бажанням прикрасьте десерт тертим шоколадом, ягодами малини чи листочками м'яти та нарізайте теплим сухим ножем на ідеальні порційні трикутники.