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5 вересня, 08:30
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Гості подумають, що це трюфель з кондитерської: геніальний десерт із двох плиток шоколаду

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Коли хочеться приготувати ефектний ресторанний десерт без виснажливої метушні з духовкою, розтрісканими коржами та водяними банями, цей шоколадний чизкейк стає абсолютною знахідкою.

Секрет його оксамитової мусової текстури криється в поєднанні якісного розтопленого шоколаду, пишних збитих вершків і вершкового сиру. Десерт бездоганно стабілізується в холоді навіть без грама желатину, перетворюючись на шовковий трюфельний шедевр на хрусткій пісочній подушці. 

Як приготувати шоколадний чизкейк? 

  • Час: 1 година
  • Порцій: 8 

Інгредієнти: 
– пісочна основа: 
– 330 грамів печива "До кави";
– 160 грамів розтопленого вершкового масла;
– 4 – 5 столових ложок какао;
шоколадно-сирна начинка: 
– 260 грамів вершкового крем-сиру;
– 2 плитки чорного або молочного шоколаду;
– 90 мілілітрів жирних вершків;
– 90 грамів цукрової пудри. 

Приготування: 

  1. Пісочне печиво перебийте блендером або качалкою на дрібну, однорідну крихту без великих часток.
  2. Додайте до крихти какао-порошок, розм'якшене вершкове масло та ретельно розітріть масу лопаткою до стану вологого піску, який легко стискається в грудку.
  3. Дно роз'ємної форми (діаметром 18 – 20 сантиметрів) вистеліть пергаментом, висипте шоколадну масу та щільно втрамбуйте її денцем склянки в рівний плаский корж, після чого сховайте форму в холодильник для схоплювання.
  4. Шоколадні плитки поламайте на шматочки та розтопіть короткими імпульсами в мікрохвильовці по 10 – 15 секунд або на паровій бані, після чого дайте масі охолонути до приємного ледь теплого стану (гарячий шоколад розшарує крем).
  5. Охолоджений вершковий сир викладіть у глибоку чашу, збийте міксером на низьких обертах, поступово підсипаючи цукрову пудру, до гладкої пластичної структури.
  6. Тонкою цівкою влийте розтоплений шоколад у вершковий сир, безперервно вимішуючи міксером до отримання глянцевого шоколадного крему.
  7. В окремій сухій холодній ємності збийте жирні вершки до м'яких, повітряних піків.
  8. Акуратно введіть збиті вершки в шоколадно-сирну масу, дбайливо перемішуючи широкою силіконовою лопаткою рухами знизу вгору, щоб зберегти повітряну структуру мусу.
  9. Дістаньте з холодильника охолоджену форму, викладіть пишний крем на пісочну основу, акуратно розрівняйте верхівку шпателем або ложкою та відправте в холодильник щонайменше на 3 – 4 години (а найкраще – на ніч).
  10. Перед подачею проведіть тонким ножем уздовж бортиків форми, зніміть кільце, за бажанням прикрасьте десерт тертим шоколадом, ягодами малини чи листочками м'яти та нарізайте теплим сухим ножем на ідеальні порційні трикутники.

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