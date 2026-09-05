Секрет его бархатистой муссовой текстуры кроется в сочетании качественного растопленного шоколада, пышных взбитых сливок и сливочного сыра. Десерт безупречно застывает в холоде даже без грамма желатина, превращаясь в шелковистый трюфельный шедевр на хрустящей песочной подушке.
Как приготовить шоколадный чизкейк?
- Время: 1 час
- Порций: 8
Ингредиенты:
– песочная основа:
– 330 граммов печенья "К кофе";
– 160 граммов растопленного сливочного масла;
– 4 – 5 столовых ложек какао;
шоколадно-сырная начинка:
– 260 граммов сливочного крем-сыра;
– 2 плитки черного или молочного шоколада;
– 90 миллилитров жирных сливок;
– 90 граммов сахарной пудры.
Приготовление:
- Песочное печенье измельчите блендером или скалкой до мелкой, однородной крошки без больших частиц.
- Добавьте в крошку какао-порошок, размягченное сливочное масло и тщательно разотрите массу лопаткой до состояния влажного песка, который легко сжимается в комок.
- Дно разъемной формы (диаметром 18 – 20 сантиметров) выстелите пергаментом, выложите шоколадную массу и плотно утрамбуйте ее дном стакана в ровный плоский корж, почему поместите форму в холодильник для застывания.
- Шоколадные плитки разломайте на кусочки и растопите короткими импульсами в микроволновке по 10 – 15 секунд или на паровой бане, почему после этого дайте массе остыть до приятного, едва теплого состояния (горячий шоколад приведет к расслоению крема).
- Охлажденный сливочный творог выложите в глубокую миску, взбейте миксером на низких оборотах, постепенно подсыпая сахарную пудру, до гладкой пластичной консистенции.
- Тонкой струйкой влейте растопленный шоколад в сливочный сыр, непрерывно перемешивая миксером до получения глянцевого шоколадного крема.
- В отдельной сухой холодной емкости взбейте жирные сливки до мягких, воздушных пиков.
- Аккуратно введите взбитые сливки в шоколадно-творожную массу, бережно перемешивая широкой силиконовой лопаткой движениями снизу вверх, чтобы сохранить воздушную структуру мусса.
- Достаньте из холодильника охлажденную форму, выложите пышный крем на песочное основание, аккуратно разровняйте верхушку шпателем или ложкой и отправьте в холодильник как минимум на 3 – 4 часа (а лучше всего – на ночь).
- Перед подачей проведите тонким ножом вдоль бортиков формы, снимите кольцо, по желанию украсьте десерт тертым шоколадом, ягодами малины или листиками мяты и нарежьте теплым сухим ножом на идеальные порционные треугольники.