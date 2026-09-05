Секрет его бархатистой муссовой текстуры кроется в сочетании качественного растопленного шоколада, пышных взбитых сливок и сливочного сыра. Десерт безупречно застывает в холоде даже без грамма желатина, превращаясь в шелковистый трюфельный шедевр на хрустящей песочной подушке.

Как приготовить шоколадный чизкейк?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 8

Ингредиенты:

– песочная основа:

– 330 граммов печенья "К кофе";

– 160 граммов растопленного сливочного масла;

– 4 – 5 столовых ложек какао;

шоколадно-сырная начинка:

– 260 граммов сливочного крем-сыра;

– 2 плитки черного или молочного шоколада;

– 90 миллилитров жирных сливок;

– 90 граммов сахарной пудры.

Приготовление: