Секрет його оксамитової мусової текстури криється в поєднанні якісного розтопленого шоколаду, пишних збитих вершків і вершкового сиру. Десерт бездоганно стабілізується в холоді навіть без грама желатину, перетворюючись на шовковий трюфельний шедевр на хрусткій пісочній подушці.
Як приготувати шоколадний чизкейк?
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– пісочна основа:
– 330 грамів печива "До кави";
– 160 грамів розтопленого вершкового масла;
– 4 – 5 столових ложок какао;
шоколадно-сирна начинка:
– 260 грамів вершкового крем-сиру;
– 2 плитки чорного або молочного шоколаду;
– 90 мілілітрів жирних вершків;
– 90 грамів цукрової пудри.
Приготування:
- Пісочне печиво перебийте блендером або качалкою на дрібну, однорідну крихту без великих часток.
- Додайте до крихти какао-порошок, розм'якшене вершкове масло та ретельно розітріть масу лопаткою до стану вологого піску, який легко стискається в грудку.
- Дно роз'ємної форми (діаметром 18 – 20 сантиметрів) вистеліть пергаментом, висипте шоколадну масу та щільно втрамбуйте її денцем склянки в рівний плаский корж, після чого сховайте форму в холодильник для схоплювання.
- Шоколадні плитки поламайте на шматочки та розтопіть короткими імпульсами в мікрохвильовці по 10 – 15 секунд або на паровій бані, після чого дайте масі охолонути до приємного ледь теплого стану (гарячий шоколад розшарує крем).
- Охолоджений вершковий сир викладіть у глибоку чашу, збийте міксером на низьких обертах, поступово підсипаючи цукрову пудру, до гладкої пластичної структури.
- Тонкою цівкою влийте розтоплений шоколад у вершковий сир, безперервно вимішуючи міксером до отримання глянцевого шоколадного крему.
- В окремій сухій холодній ємності збийте жирні вершки до м'яких, повітряних піків.
- Акуратно введіть збиті вершки в шоколадно-сирну масу, дбайливо перемішуючи широкою силіконовою лопаткою рухами знизу вгору, щоб зберегти повітряну структуру мусу.
- Дістаньте з холодильника охолоджену форму, викладіть пишний крем на пісочну основу, акуратно розрівняйте верхівку шпателем або ложкою та відправте в холодильник щонайменше на 3 – 4 години (а найкраще – на ніч).
- Перед подачею проведіть тонким ножем уздовж бортиків форми, зніміть кільце, за бажанням прикрасьте десерт тертим шоколадом, ягодами малини чи листочками м'яти та нарізайте теплим сухим ножем на ідеальні порційні трикутники.