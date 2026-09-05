Секрет його оксамитової мусової текстури криється в поєднанні якісного розтопленого шоколаду, пишних збитих вершків і вершкового сиру. Десерт бездоганно стабілізується в холоді навіть без грама желатину, перетворюючись на шовковий трюфельний шедевр на хрусткій пісочній подушці.

Як приготувати шоколадний чизкейк?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

– пісочна основа:

– 330 грамів печива "До кави";

– 160 грамів розтопленого вершкового масла;

– 4 – 5 столових ложок какао;

шоколадно-сирна начинка:

– 260 грамів вершкового крем-сиру;

– 2 плитки чорного або молочного шоколаду;

– 90 мілілітрів жирних вершків;

– 90 грамів цукрової пудри.

Приготування: