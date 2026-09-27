Це реально смачніше й простіше за "Нутеллу": густий шоколадний пудинг з яблук за 15 хвилин
Коли вдома збирається щедрий врожай яблук, звичні пироги, компоти та варення швидко набридають, а діти нерідко навідріз відмовляються їсти свіжі плоди. Проте існує простий і елегантний спосіб перетворити звичайні садові фрукти на справжній кондитерський шедевр.
Густий, блискучий яблучно-шоколадний пудинг за текстурою та насиченістю легко конкурує з дорогими десертними пастами на кшталт "Нутелли", але не містить зайвого жиру, пальмової олії чи хімічних загусників. Природна пектинова кислинка яблук бездоганно балансує солодкість та гірчинку темного шоколаду, створюючи ніжний, танучий десерт, який чудово смакує як самостійне частування в креманках або як розкішна намазка на хрусткі ранкові тости.
Як швидко зробити яблучний пудинг?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів очищених яблук;
– 100 грамів темного шоколаду;
– 50 грамів цукру;
– 25 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 150 мілілітрів води;
– ванільний цукор або дрібка кориці за бажанням.
Приготування:
- Стиглі яблука ретельно вимийте, зніміть тонку шкірку гострим ножем або овочечисткою, видаліть насіннєві коробки з хвостиками та наріжте м'якоть невеликими кубиками однакового розміру.
- Перекладіть подрібнені фрукти в сотейник або каструлю з товстим дном, влийте 100 мілілітрів чистої питної води, накрийте кришкою та поставте на середній вогонь.
- Тушкуйте яблука приблизно 7 – 10 хвилин, періодично струшуючи посуд, доки шматочки повністю не розм'якнуть і не почнуть легко розпадатися при натисканні лопаткою.
- Зніміть сотейник із вогню та перебийте гарячу яблучну масу занурювальним блендером до абсолютно однорідного, гладкого шовковистого стану без найменших грудочок (за відсутності блендера можна ретельно розтерти фрукти пресом для картоплі або протерти крізь металеве сито).
- Всипте в тепле пюре звичайний та ванільний цукор, ретельно вимішайте.
- В окремій склянці з'єднайте кукурудзяний крохмаль із 50 мілілітрів холодної води та збовтайте вінчиком або чайною ложкою, аби крохмальне молочко вийшло без осаду.
- Тонкою цівкою влийте розведений крохмаль у яблучну масу, безперервно перемішуючи вінчиком, аби уникнути заварювання згустків.
- Поверніть сотейник на помірний вогонь і варіть крем при постійному активному помішуванні дерев'яною чи силіконовою лопаткою вздовж дна та стінок.
- Доведіть масу до появи перших великих бульбашок кипіння і проваріть рівно одну хвилину, щоб крохмаль повністю заварився та загуснув.
- Відразу зніміть сотейник із плити. Поки гаряча маса ще пашить жаром, додайте до неї поламаний на дрібні часточки темний шоколад.
- Залиште його на пів хвилини розтопитися в гарячому пюре, після чого інтенсивно вимішайте суміш вінчиком до отримання глянцевої, темно-шоколадної однорідної структури (якщо замість плитки використовується сухий какао-порошок, його слід змішати з цукром і ввести в пюре ще до заварювання крохмалю).
- Гарячий шоколадний пудинг розлийте порційно в скляні креманки, порційні піали або невеликі керамічні баночки.
- Накрийте поверхню харчовою плівкою "в контакт", аби зверху не утворювалася завітрена щільна плівка, дайте охолонути до кімнатної температури та відправте в холодильник щонайменше на 2 – 3 години (а найкраще — на всю ніч).
- Після охолодження десерт чудово стабілізується, набуває консистенції щільного мусу і легко набирається ложкою.
- Перед подачею прикрасьте пудинг листочками свіжої м'яти, тертим білим шоколадом або підсмаженими подрібненими горіхами.