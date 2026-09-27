Густий, блискучий яблучно-шоколадний пудинг за текстурою та насиченістю легко конкурує з дорогими десертними пастами на кшталт "Нутелли", але не містить зайвого жиру, пальмової олії чи хімічних загусників. Природна пектинова кислинка яблук бездоганно балансує солодкість та гірчинку темного шоколаду, створюючи ніжний, танучий десерт, який чудово смакує як самостійне частування в креманках або як розкішна намазка на хрусткі ранкові тости.

Як швидко зробити яблучний пудинг?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів очищених яблук;

– 100 грамів темного шоколаду;

– 50 грамів цукру;

– 25 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 150 мілілітрів води;

– ванільний цукор або дрібка кориці за бажанням.

Приготування: