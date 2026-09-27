Густой, блестящий яблочно-шоколадный пудинг по текстуре и насыщенности легко соперничает с дорогими десертными пастами вроде "Нутеллы", но не содержит лишнего жира, пальмового масла или химических загустителей. Естественная пектиновая кислинка яблок безупречно уравновешивает сладость и горчинку темного шоколада, создавая нежный, тающий десерт, который прекрасно подходит как самостоятельное лакомство в креманках или как роскошная намазка на хрустящие утренние тосты.

Как быстро приготовить яблочный пудинг?

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов очищенных яблок;

– 100 граммов темного шоколада;

– 50 граммов сахара;

– 25 граммов кукурузного крахмала;

– 150 миллилитров воды;

– ванильный сахар или щепотка корицы по желанию.

Приготовление: