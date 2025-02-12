Це не тільки легко, а й казково смачно: штрудель з лаваша з вишнею і сиром

Цей штрудель обов'язково увійде до переліку ваших улюблених десертів. вам не доведеться довго над ним чаклувати, а результат перевершить усі очікування.

Штрудель з лаваша – це спрощена версія улюбленої випічки, яка дарує так само неймовірний смак та стане чудовим приводом для сімейного або дружнього чаювання. 24 Канал пропонує приготувати його за рецептом суперфіналістки кулінарного шоу "МастерШеф" Ольги Рябенко, яким вона поділилася у своєму інстаграмі.

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Рецепт штруделя з лаваша з вишнею та сиром

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 лаваші;

– 380 кисломолочного сиру;

– 1 яйце;

– 1 жовток;

– 2 столові ложки цукру;

– 300 грамів вишні без кісточок;

– 2 чайні ложки кунжутного насіння.

Приготування:

Змішайте сир з яйцем і цукром до однорідної маси. Розподіліть отриману суміш по поверхні лаваша. Розморозьте вишню, якщо вона була заморожена, і видаліть зайву рідину. Скрутіть два лаваші в рулет і викладіть їх на деко, застелене пергаментним папером. Змастіть рулети жовтком і посипте кунжутним насінням. Випікайте в духовці при температурі 190 градусів протягом 40 – 45 хвилин. Дайте рулетам охолонути перед нарізанням. Подавайте з кулькою морозива або сметаною.

Смачного!

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