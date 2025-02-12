Штрудель из лаваша – это упрощенная версия любимой выпечки, которая дарит так же невероятный вкус и станет прекрасным поводом для семейного или дружеского чаепития. 24 Канал предлагает приготовить его по рецепту суперфиналистки кулинарного шоу "МастерШеф" Ольги Рябенко, которым она поделилась в своем инстаграме.
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Рецепт штруделя из лаваша с вишней и творогом
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 лаваша;
– 380 творога;
– 1 яйцо;
– 1 желток;
– 2 столовые ложки сахара;
– 300 граммов вишни без косточек;
– 2 чайные ложки кунжутных семян.
Приготовление:
- Смешайте творог с яйцом и сахаром до однородной массы.
- Распределите полученную смесь по поверхности лаваша.
- Разморозьте вишню, если она была заморожена, и удалите лишнюю жидкость.
- Сверните два лаваша в рулет и выложите их на противень, застеленный пергаментной бумагой.
- Смажьте рулеты желтком и посыпьте кунжутными семечками.
- Выпекайте в духовке при температуре 190 градусов в течение 40 – 45 минут.
- Дайте рулетам остыть перед нарезанием.
- Подавайте с шариком мороженого или сметаной.
Приятного аппетита!
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