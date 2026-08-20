Новинка серед закруток: що особливого у шведському салаті з огірками

Огірки на зиму не обов’язково закривати у звичний спосіб. Коли врожаю багато, добре мати під рукою рецепт салату, який одразу можна подати до картоплі, м’яса чи просто поставити на стіл як готову закуску.

Шведський салат із огірків якраз із таких заготовок, пише Przyslij przepis. У ньому огірки поєднуються з цибулею, кілька годин настоюються із сіллю, а потім доходять у маринаді з оцтом, олією, цукром і спеціями. Після пастеризації банки добре стоять до зими, але відкриваються зазвичай значно раніше. Як приготувати салат з огірків і цибулі на зиму? Час : 30 хвилин + 6 годин настоювання + пастеризація

: 30 хвилин + 6 годин настоювання + пастеризація Порцій: залежить від об’єму банок Інгредієнти:

– 2 кілограми огірків;

– 4 цибулини;

– 1 повна столова ложка солі.

Для маринаду:

– 1 склянка оцту 10%;

– 1 склянка олії;

– 1,5 склянки цукру;

– 1 чайна ложка насіння гірчиці;

– 1 чайна ложка чорного перцю горошком;

– 1 чайна ложка духмяного перцю;

– 3 лаврові листки. Приготування: Огірки добре помийте та тонко наріжте кружальцями. Перекладіть їх у велику миску. Цибулю очистьте, наріжте тонкими півкільцями та додайте до огірків. Посипте овочі повною столовою ложкою солі, добре перемішайте й залиште щонайменше на 6 годин, щоб огірки пустили сік. Для маринаду влийте в каструлю оцет, олію та додайте цукор. Всипте насіння гірчиці, чорний перець горошком, духмяний перець і лавровий лист. Доведіть маринад до кипіння, помішуючи, щоб цукор повністю розчинився. Зніміть з вогню та залиште охолоджуватися. Через 6 годин відіжміть огірки з цибулею від зайвого соку. Перекладіть овочі у велику миску або каструлю, залийте охолодженим маринадом і ретельно перемішайте. Розкладіть салат разом із маринадом у стерилізовані банки та щільно закрийте кришками. Пастеризуйте банки приблизно 10 хвилин після закипання води. Після пастеризації дістаньте банки, переверніть догори дном і залиште до повного охолодження.