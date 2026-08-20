Шведський салат із огірків якраз із таких заготовок, пише Przyslij przepis. У ньому огірки поєднуються з цибулею, кілька годин настоюються із сіллю, а потім доходять у маринаді з оцтом, олією, цукром і спеціями. Після пастеризації банки добре стоять до зими, але відкриваються зазвичай значно раніше.
Як приготувати салат з огірків і цибулі на зиму?
- Час: 30 хвилин + 6 годин настоювання + пастеризація
- Порцій: залежить від об’єму банок
Інгредієнти:
– 2 кілограми огірків;
– 4 цибулини;
– 1 повна столова ложка солі.
Для маринаду:
– 1 склянка оцту 10%;
– 1 склянка олії;
– 1,5 склянки цукру;
– 1 чайна ложка насіння гірчиці;
– 1 чайна ложка чорного перцю горошком;
– 1 чайна ложка духмяного перцю;
– 3 лаврові листки.
Приготування:
- Огірки добре помийте та тонко наріжте кружальцями. Перекладіть їх у велику миску.
- Цибулю очистьте, наріжте тонкими півкільцями та додайте до огірків.
- Посипте овочі повною столовою ложкою солі, добре перемішайте й залиште щонайменше на 6 годин, щоб огірки пустили сік.
- Для маринаду влийте в каструлю оцет, олію та додайте цукор. Всипте насіння гірчиці, чорний перець горошком, духмяний перець і лавровий лист.
- Доведіть маринад до кипіння, помішуючи, щоб цукор повністю розчинився. Зніміть з вогню та залиште охолоджуватися.
- Через 6 годин відіжміть огірки з цибулею від зайвого соку.
- Перекладіть овочі у велику миску або каструлю, залийте охолодженим маринадом і ретельно перемішайте.
- Розкладіть салат разом із маринадом у стерилізовані банки та щільно закрийте кришками.
- Пастеризуйте банки приблизно 10 хвилин після закипання води.
- Після пастеризації дістаньте банки, переверніть догори дном і залиште до повного охолодження.