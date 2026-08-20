Шведский салат из огурцов – как раз из таких заготовок, пишет Przyslij przepis. В нем огурцы смешиваются с луком, несколько часов настаиваются с солью, а затем дозревают в маринаде с уксусом, маслом, сахаром и специями. После пастеризации банки хорошо хранятся до зимы, но открываются, как правило, значительно раньше.

Как приготовить салат из огурцов и лука на зиму?

Время : 30 минут + 6 часов настаивания + пастеризация

: 30 минут + 6 часов настаивания + пастеризация Порций: зависит от объема банок

Ингредиенты:

– 2 килограмма огурцов;

– 4 луковицы;

– 1 полная столовая ложка соли.

Для маринада:

– 1 стакан уксуса 10%;

– 1 стакан растительного масла;

– 1,5 стакана сахара;

– 1 чайная ложка семян горчицы;

– 1 чайная ложка черного перца горошком;

– 1 чайная ложка душистого перца;

– 3 лавровых листа.

Приготовление: